Hay personas que pasan por la vida para dejar huella, darle sentido, mejorar lo que encuentran e incluso para demostrar que en un mundo cruel y violento también puede existir un rostro amable que inspire confianza. Eloy Fernández Clemente, economista, catedrático, periodista, historiador, humanista de enorme visión política, político de abrumadora talla humanística y, entre otras virtudes, gran maestro del juego aragonés por excelencia, el guiñote, fue una de ellas. Nos ha dejado a los ochenta años, después de un intenso recorrido en busca de ese Aragón idílico, pero apenas levantado, que soñaron gentes interesadas en construir país y en rescatar identidades perdidas, como Emilio Gastón, Joaquín Carbonell, José Antonio Labordeta y tantos otros.

Ya escribí en una ocasión que yo quise ser periodista en gran medida por Andalán, ese mágico periódico aragonés que Eloy fundó en los setenta con otros entusiastas ciudadanos de esta tierra. Y aunque no logré mi propósito de escribir en sus páginas, allí estaban intelectuales y aragoneses de indudable valía como él para recordarme que el camino del periodismo es el de la valentía, el rigor, el compromiso, la osadía y la denuncia de lo injusto y lo corrupto.

Cuando hace cinco años, Eloy y yo, su entregado editor, revisábamos 'El portugués', la única novela de su inmensa obra literaria e intelectual, me sorprendió la minuciosa documentación gastronómica que había estudiado para adornar los encuentros del protagonista con otros personajes. Me confesó que tuvo que rebuscar entre muchos libros para encontrar los menús adecuados y exactos de la época, el último tercio del siglo XIX. «No es lo mismo comer en una taberna madrileña que en una tasca cordobesa». Al escuchar eso, me hice una idea de la cantidad de horas que debió emplear para coordinar la Gran Enciclopedia Aragonesa, sus estudios sobre Joaquín Costa y sus innumerables ensayos sobre el Aragón pasado y presente.

Eloy le daba rigor y sentido a una novela, a una partida de guiñote, a una revista legendaria, a un discurso político y a la vida misma.

Gracias por tanto que nos diste, Eloy.