Uno de los dos será presidente de Aragón tras las elecciones de mayo del año que viene. Javier Lambán (Ejea de los Caballeros, 1957, presidente del Gobierno de Aragón desde 2015) y Jorge Azcón (Zaragoza, 1973, alcalde de la capital aragonesa desde 2019), cabezas de lista de PSOE y PP, respectivamente, van a vivir cinco meses de frenética carrera electoral. Su enfrentamiento político es la viva imagen del regreso del bipartidismo. En estos momentos (aunque de aquí a mayo puede pasar de todo) no hay en la comunidad otros políticos ni otros partidos capaces de hacer sombra a los dos líderes. Uno de los dos ganará las elecciones autonómicas, aunque lo importante es que uno de los dos gobernará. Por primera vez podría darse un caso de mayoría absoluta de uno o de otro partido en Aragón, pero si no ocurre, es evidente que o socialistas o populares podrían estar cerca de ella. No hay que minusvalorar a las minorías, que serán muy minoritarias porque da la impresión que van a ser muchas, puesto que ellas podrían decantar la presidencia a rojos o azules. Pero el bipartidismo vuelve con más fuerza que nunca.

El candidato Azcón lleva un año metiendo esa presión al Gobierno de Aragón aunque sea desde fuera de las Cortes. Desde que fue elegido presidente del PP regional, su estrategia ha sido la de un azote continuo (las ruedas de prensa del grupo parlamentario popular han pasado a ser diarias) contra las políticas del PSOE. De aquí, el de Lambán, y de allí, el de Sánchez. La oposición conservadora ha sido este último año agresiva, con un férreo control al Gobierno socialista y ha sabido marcar una clara diferencia con la que mantenía el PP anterior. Aun sin estar en el Parlamento, el líder popular ha sido capaz de meter más presión al cuatripartito que su antecesor, Luis María Beamonte, que sí estaba allí. De esta forma ha señalado el mismo camino que se trazaba desde la sede central de su partido, en Génova, primero con Pablo Casado y ahora con Alberto Núñez Feijóo. Un camino muy despejado en las Cortes de Aragón ya que de los ocho partidos que tienen representación, la mitad están en el Gobierno, Ciudadanos está descompuesto y en Aragón se ha aliado con Lambán, IU es el que más diferencias marca con el Ejecutivo, pero solo tiene un diputado, y Vox pasa muy desapercibido, afortunadamente. Con lo que el PP de Azcón ha sabido jugar en todo el campo que le han dejado libre los demás, agitando un Parlamento que estaba un tanto anestesiado. Y toda esta situación ha fomentado también aquí el bipartidismo. Además, si se mira de reojo al Ayuntamiento de Zaragoza, el enfrentamiento electoral va a ser también cosa de dos. Entre la candidata del PSOE, Lola Ranera, y la mujer que sea del PP (María Navarro o Natalia Chueca), porque el resto de formaciones van camino de una minoría aún más minoritaria y con liderazgos que, al menos de momento, son incógnitas. El bipartidismo parece gustarle más a la derecha que a la izquierda. Por eso los socialistas aragoneses llevan un año incómodo. Para el Ejecutivo de Lambán, hablar de Azcón o de Teruel Existe es nombrar la bicha. Estos últimos, porque les quitan muchos votos en Teruel, como ya se vio en las pasadas elecciones generales, y encima se llevan bien con Sánchez. Y el primero porque viene con toda la fuerza que le ha dado la presencia como alcalde de Zaragoza y está decidido a cambiar muchas cosas. Pese a ello, el distanciamiento del presidente aragonés del español y su postura firme y diáfana con Cataluña (no solo con el independentismo, también el caso de los Juegos Olímpicos fue muy evidente) le genera muchos adeptos entre la sociedad aragonesa. Se verá quién tiene más pegada en este largo combate de cinco meses. Pero es evidente que todo está entre el PP y el PSOE. Los demás pulularán, incluso puede ser importante su decisión final si no hay mayoría absoluta de ninguno de los dos, pero está claro que ya no hay partidos alternativa. De los cuatro que hay ahora en el centroderecha aragonés, todo apunta a que se van a quedar reducidos a dos. Y el PP es uno de ellos. Y a los cuatro que hay en el centroizquierda, muy probablemente, habrá que sumarles un quinto. Mucho a repartir.