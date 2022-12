Malversación, reforma sin rodaje

La agitación que rodeó el pleno del Congreso de los Diputados para aprobar una heterogénea reforma penal impulsada por el Gobierno y sus socios parlamentarios, la propia diversidad de los cambios incluidos en esta iniciativa ómnibus y la partida paralela que se jugaba en la pista del Tribunal Constitucional acabaron el pasado jueves por desviar la atención del qué al cómo. Al intento del ala conservadora del Tribunal Constitucional en perfecta sintonía con el Partido Popular de impedir la votación que hubiese desbloqueado el relevo de dos de sus integrantes, la respuesta del ala progresista para aplazar la decisión del TC, de tal forma que no interfiriera en la votación y la aspiración de recusar a dos integrantes del organismo para que también sea posible la segunda votación en el Senado. Todo esto envuelto de mutuas acusaciones cada vez menos sutiles, cada vez más tremendistas y cada vez más en todas direcciones, de estar ejecutando un golpe, un término con connotaciones que recomendarían usarlo con mucha más prudencia, contra las instituciones democráticas.

El debate sobre el alcance y las consecuencias de algunas de las iniciativas legales para modificar el Código Penal votadas el jueves habían tenido un cierto recorrido, como la largamente anunciada voluntad genérica de «avanzar en la desjudicialización» de las consecuencias penales del procés como prenda de la aprobación de los Presupuestos y garantía para proseguir con la distensión política en Cataluña. O las negociaciones para la reformulación, rebaja o supresión del delito de sedición, acompañada finalmente de la creación de la nueva figura de los desórdenes públicos agravados. Aunque incluso tras este proceso de relativa maduración sigan habiendo flecos abiertos, como los quedaron tras una prolongada pero poco dialogada y finalmente defectuosa aprobación de la llamada ley del solo sí es sí. En cambio, en la misma acción parlamentaria se han introducido sin tiempo para contrastar debidamente todas sus implicaciones, no solo un movimiento arriesgado para intentar romper el filibusterismo conservador en la inaplazable renovación del CGPJ y el Tribunal Constitucional sino también el segundo paso de esa desjudicialización, la reforma del delito de malversación (con la introducción compensatoria de nuevos tipos legales, en este caso sobre el enriquecimiento de cargos públicos sin origen demostrado), que se llevó a votación a partir de una enmienda transaccional entre PSOE y ERC aprobada solo tres días antes.

La celeridad quizá haya facilitado la muy difícil digestión, por parte de los socios de Unidas Podemos, de gran parte del propio partido socialista y por supuesto de quienes no comparten el propósito de la desinflamación, de la reforma del delito de malversación, acerca de la que puede haber un debate legítimo sobre si puede llegar a favorecer otros casos en los que no hubo lucro personal ni para terceros pero sí un uso absolutamente torticero de los recursos públicos (Kitchen). No parece ajustado al texto llevado a votación sostener que se rebaja el castigo penal a los corruptos, o que quedan fuera del radar penal malversaciones con finalidades como la financiación ilegal de partidos. Más bien lo contrario. Y resulta también erróneo sostener que la reforma garantiza la impunidad (sí penas más proporcionadas) de quienes en el futuro vulneren desde cargos públicos el funcionamiento democrático de las instituciones, sobre quienes pesan otras figuras más ajustadas a este tipo de prácticas, desde la prevaricación a la desobediencia. Pero no debería repetirse la situación de que, de forma inmediata a la aprobación de la norma, deban empezar las matizaciones, excusas o reformas para evitar que tenga consecuencias absolutamente indeseadas.