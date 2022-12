Los señores de la droga

Es frecuente que oigamos noticias de México, o Colombia con matanzas, secuestros, etc. Las cifras son apabullantes. En México solo en el mes de marzo se contabilizaron 3.600 asesinatos, por comparar en España el número de asesinatos al año ronda los 300. Ha habido años en que había más muertes violentas en México que en países en guerra. Y las historias truculentas con cabezas cortadas cuerpos quemados son frecuentes. Detrás de todo esto está el narco. Hablamos con frecuencia de la amenaza que supone para la democracia y el estado de derecho el populismo, la polarización y demás. Sin embargo, nunca nombramos al narco como una amenaza seria para el estado de derecho. En países como México no es que el narco sea una amenaza, es que controla el país y seguirá así mientras dispongan de miles de millones para comprar voluntades y armar ejércitos. Para que nos hagamos una idea, 1 kilo de cocaína en Colombia cuesta unos 1.000 euros pero en USA o en España se habla de 60.000 euros, ganancia que se emplea en comprar agentes de aduanas, pagar a sicarios, policías etc.

El pasado 30 de noviembre la policía incauto un alijo en Valencia de 5,5 toneladas. Hagan cuentas 5.500 kilos a 59.000 euros de ganancia por kilo sale un total aproximado de 325 millones de euros. Ojo, cuando llega al menudeo y la cortan, el valor se pude doblar, 650 millones de euros en un solo alijo. Echen cuentas de cuántas armas pueden comprar y a cuánta gente sobornar. En las últimas semanas han aparecido noticias alarmantes en Europa. En Holanda, la princesa heredera del trono está recluida porque una mafia de narcos amenaza con secuestrarla para intercambiarla por sus jefes que están presos. Aquí se celebró el juicio contra los Castaña, los mayores importadores de hachís desde Marruecos a la península. En el juicio había un policía implicado en unas grabaciones que además sustentaban la mayor parte de la acusación contra el clan. Existe una transcripción de dicha cinta, pero la cinta desapareció bajo custodia policial. El resultado, absoluciones para casi todo el clan y condena menor para el líder. Llevamos décadas combatiendo esto con más policía y no funciona porque mientras dispongan de tanto dinero podrán comprar lo que sea. La única solución, me temo, es acabar con su financiación y para eso hay que quitarles el negocio. Si queremos evitar esta amenaza, más vale que vayamos abriendo el debate de la regularización de las drogas.