Si nos atenemos al origen etimológico de la palabra inteligente (inter-legere) habremos de afirmar que inteligente sería quien tiene la capacidad de saber escoger. De ahí es fácil inferir que la inteligencia se mide necesariamente cuando ha de decantarse por una opción entre las posibles. La inteligencia por tanto es una facultad relacionada con la praxis, así no todo inteligente tiene por qué ser intelectual ni todo intelectual inteligente pues el erudito lo es por atesorar conocimientos, no por ponerlos en práctica. Pues bien, admitamos el sentido etimológico de la inteligencia y adjudiquemos a la facultad de elección el significado del término. Pero, ¿acaso no hay antes de eso pasos previos que denotan y requieren inteligencia?

Tengo para mí que es necesario algo así como una avanzadilla, esto es, creo que ya es inteligente quien saber ver. Por supuesto no me refiero a quien goza del sentido de la vista sino a quien sabe ver venir. No, tampoco estoy pensando en los llamados «videntes» pues no se trata de habilidades paranormales ni esotéricas, dicho de otro modo, para mí inteligente sería quien ve venir las cosas de lejos. A menudo se atribuye a la intuición tal destreza anticipatoria, pero estoy convencida de que no proviene de la inspiración, corazonada o instinto sino de un entrenado y entregado ejercicio de observación casi o del todo permanente.

Entiéndase, por favor, el saber ver al que aludo en un sentido amplio pues quien sabe ver necesariamente sabe escuchar y oír. Tengo la convicción de que somos lo que somos por entero en cada uno de nuestras acciones y omisiones, palabras y silencios. Puede decírseme como argumento en contra que las personas cambian, como también lo hacen las circunstancias y condiciones en que nos desenvolvemos y que, por tanto, no es posible ver venir la tendencia o conducta que será voluntariamente asumida por cada persona y menos aún la de colectivos. De hecho, seguro que en algún momento han llegado a decir, o cuando menos a pensar, que habida cuenta de las opiniones vertidas por algún conocido suyo ya no son capaces de reconocerle.

Entonces ¿significa eso que en un mundo tan cambiante como el nuestro no se puede ser inteligente? ¿No se puede ver venir?, ¿no es posible saber ver? No niego que las cosas se ponen más difíciles cuando las transformaciones se suceden sin haber habido tiempo para asimilar e interiorizar las anteriores. No cabe duda de que la exigencia de estar permanentemente alerta a las vicisitudes que en la esfera política, económica y social pero también humana y personal no deja de aumentar y con ella el requerimiento de tomar partido por unos u otros, esto o aquello.

Demandas que no solo agotan sino lo que es peor, no llenan sino vacían nuestras vidas e inteligencias. Son demasiados los casos en los que a esa capacidad de elección a la que nos referíamos y llamamos inteligencia se obliga a elegir entre opciones o bien demasiado parecidas o bien en absoluto idóneas. Así las cosas, cada día me extraña menos el alejamiento de determinados ámbitos de muchos inteligentes, esos que, con cierto pesimismo, hace tiempo veían venir.