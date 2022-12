Vergüenza mundial

Cuando ustedes lean esto ya se sabrá quién es el ganador de estos invernales Mundiales de fútbol, tan extraños y polémicos. A mí, en estos momentos me da exactamente lo mismo. Y no porque desprecie este deporte ni a sus seguidores, al contrario. He encontrado siempre bastante más despreciable esa actitud narizaltista que mira por encima del hombro al populus y sus gustos. He conocido entre sus aficionados a gente inteligentísima; y entre sus detractores a perfectos cenutrios que intentaban adornarse con el vilipendio a la vulgaridad de la masa, lo cual no deja de ser una convencionalidad como otra cualquiera. Reconozco sin embargo que a mí, salvo para los mundiales y ese tipo de fiestas de guardar, el fútbol me interesa más bien poco. En estos casos me es fácil compartir la alegría y la tensión que vibran en el aire. Básicamente, me divierte. Y, sobre todo, me gusta mucho ver a la gente feliz cuando gana su equipo. Me resulta simpático ese júbilo, como cuando sacan por la tele a los ganadores de la lotería de Navidad.

Pero este año, los mundiales celebrados en Qatar han tenido un significado triste y terrible, han subrayado nuestra capacidad para mirar hacia otro lado y disculpar lo indisculpable por dinero. Se cierra con la condena a muerte de un destacado jugador iraní, Amir Nasr-Azadani, por lo que sus mandatarios llaman moharebeh (enemistad con Dios), que deviene de su participación en las protestas iraníes de los últimos tiempos. Se castiga con la horca. El clamor de los medios desde que se filtró una noticia que las autoridades pretendían ocultar ha sido solo comparable al silencio de la FIFA, tan clamoroso como en todo el Qatargate. Como si no fuera con ellos. Por eso este mundial no ha ido conmigo. Que Dios proteja a Amir.