¿Jueces machistas?

El pasado 7 de octubre comenzó a aplicarse la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual conocida popularmente como la ley del solo sí es sí. Es una ley magnífica estructurada en sesenta y un artículos, cinco disposiciones adicionales, una transitoria y veinticinco disposiciones finales. Regula la prevención de las violencias sexuales, la detección de las mismas, la sensibilización y la formación en los temas de libertad sexual, la asistencia integral y especializada de las víctimas y su protección, así como el derecho a la reparación del daño producido.

Es una ley tan ambiciosa que incide en todas las realidades de la actividad humana: la educación, la sanidad, los sectores sociales y sociosanitarios, el mundo de la empresa, del trabajo, de la administración pública, del ejército, de los medios de comunicación, de la actividad digital… Y para ello introduce modificaciones en dieciséis leyes anteriores, muchas de ellas orgánicas, tan importantes como el Estatuto de los Trabajadores, la del Derecho a la Educación, la del Estatuto Básico del Empleado Público, la General de Publicidad, el Código Penal de 1995 y el Código Penal Militar, la de Enjuiciamiento Criminal o la General de Subvenciones y otras ocho leyes más, no menos importantes que estas.

Es una ley que merece la pena ser leída por la ciudadanía en general y no solo por aquellos que podemos tener un mayor interés por el mundo del Derecho, para tener una visión cabal de la norma completa y huir de los mensajes contaminados y de los eslóganes falsos transmitidos por la derecha política y mediática española.

Es cierto que tres meses después de su publicación, lo que está quedando en el imaginario colectivo es que esta ley solo está sirviendo para rebajar las penas de los delincuentes sexuales que ya estaban cumpliendo una sentencia firme y para aplicar penas inferiores a los delincuentes futuros que se juzguen con la nueva ley. Eso ocurre en aplicación de la Disposición Final Cuarta de la ley que es la que modifica el Código Penal, manteniendo las penas máximas del delito de agresión sexual a la vez que reduce las mínimas como consecuencia de haberse incorporado el anterior delito de abuso sexual al actual y único de agresión sexual. Se amplía por tanto la horquilla entre la pena mínima y la máxima que el juez puede imponer por la comisión del delito, facilitándole con ello una mayor capacidad interpretativa.

Aquí en nuestra comunidad, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN nos informa el día 17 de diciembre de la primera reducción de condena aplicada por la Audiencia provincial de Zaragoza a un delincuente que agredió sexualmente a una niña de 13 años y la agencia Europa Press, el pasado 14 de diciembre nos contaba que ya eran 56 las reducciones de condena en toda España, pormenorizadas por comunidades autónomas, a las que había que sumar 4 sentencias recaídas a delitos juzgados con la nueva ley. Así pues, hasta el 17 de diciembre de 2022, en dos meses y diez días de su entrada en vigor, se han aplicado 61 reducciones de condena a otros tantos delincuentes sexuales.

Los jueces son machistas se llegó a decir de manera poco reflexiva por parte de algunas personas responsables de esta ley comenzando por la ministra del ramo, Irene Montero. Y es verdad: hay jueces machistas, al igual que también adolecen de machismo algunos profesores, electricistas, abogados, albañiles, periodistas, médicos… En todas las profesiones hay personas machistas, aunque estoy convencido de que cada vez somos menos los que entre nuestros deméritos hemos sido más o menos machistas. Pero, ni los 61 jueces o tribunales que hasta hoy se han visto obligados a aplicar penas menores a delincuentes sexuales son machistas ni, aunque lo fueran, hubieran podido aplicar penas inferiores si la ley no lo hubiera permitido. Los jueces están obligados a aplicar la norma penal más favorable al reo y no solo a los nuevos delincuentes, sino también a los que ya fueron juzgados con una ley más dura si posteriormente se legisla otra que les beneficia; es lo que se conoce como la retroactividad de la ley penal más favorable consagrada en el artículo 9.3 de nuestra Constitución y en el 2.2 del Código Penal.

Así pues, mi opinión es que los jueces están limitándose a aplicar la ley, reduciendo hasta ahora las penas de 61 delincuentes sexuales que, en muchos casos, son rebajas de unos pocos meses, aunque es cierto que si la pena que le resta por cumplir al delincuente es de dos años el juez puede excarcelarlo en aplicación del llamado principio de suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad, lo que ha hecho que doce delincuentes sexuales hayan sido puestos en libertad.

Sinceramente, a la vista de estas cifras no creo que deba producirse ningún tipo de alarma social alentada por las derechas políticas ante las sentencias de reducción de condena realizadas hasta ahora, pero como creo que la voluntad del legislador no era que se redujesen las condenas de los delincuentes, debería iniciarse cuanto antes una modificación de aquellos elementos de la ley que permiten la reducción de las penas aplicables, dejando intacto el resto de la ley que como he dicho y repito es magnífica.