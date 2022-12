En 1985, el entonces alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, acuñó una frase que se hizo muy popular: «La justicia es un cachondeo». Era su reacción a la decisión judicial de suspender el derribo del chalé de Bertín Osborne, que había decretado su Consistorio. «La gente dirá que la justicia es un cachondeo y yo tengo que darles la razón», declaró a los periodistas. Por aquella frase, la Audiencia Provincial le condenó a cinco años de cárcel, aunque finalmente el Tribunal Supremo revocó esa pena. El respeto a los jueces y sus sentencias se nos inculcó a fuego, y no hay declaración pública desde entonces que, ante un desacuerdo con la Justicia, no incluya primero la coletilla: «Por supuesto, respeto la sentencia judicial, pero…».

Del primero al último en este país hemos vivido con esa idea de que los jueces eran imparciales, omniscientes y su criterio, sagrado. Por la cuenta que nos traía creerlo. Vale que ha habido grietas en esta creencia (en lo que a mí me interesa, sobre todo en sentencias profundamente injustas en el campo de la violencia de género) pero el respeto tenía que ir por delante. Faltaría más.

Me pregunto ahora, después de lo que está pasando con el Tribunal Constitucional, en qué punto está ese respeto. Sobre todo cuando los propios jueces se alinean abiertamente en dos bandos: progresista y conservador. Pero entonces, ¿qué garantía tengo yo mañana, si me toca un juez de uno u otro signo, de que me va a juzgar con equidad si el asunto afecta a sus convicciones? ¿La letra de la ley es suficiente? Por eso, como han hecho todos los partidos, yo acato las sentencias judiciales. Ahora, lo de respetarlas todas como un acto de fe… pues eso igual hay que ganárselo.