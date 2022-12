La política española entró este lunes en una situación inédita y que amenaza con hacer descarrilar el regular funcionamiento de las instituciones. En una ajustada votación –seis magistrados a favor y cinco en contra–, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidió interrumpir la labor legislativa del Senado al vetar la tramitación de la reforma para forzar la renovación del propio TC y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aprobada ya por el Congreso de los Diputados por amplia mayoría. La decisión –admitir el recurso del PP y dictar medidas cautelarísimas sin escuchar al Senado– no solo quiebra el equilibrio de poderes, sino que supone una violación del Parlamento.

En efecto, los tres poderes del Estado de derecho –el legislativo, el ejecutivo y el judicial– tienen en el primero de ellos la fuente de legitimidad democrática: las Cortes Generales –Congreso y Senado– «representan al pueblo español» y «son inviolables», según establece el artículo 66 de la Constitución. La decisión del TC, que tiene como misión arbitrar si el resultado de la producción legislativa resulta conforme al texto constitucional, desde la propia literalidad de este mismo texto constitucional viola al Parlamento al interrumpir su trabajo legislativo. En la sucesión de declaraciones suscitada por la decisión del TC es ejemplar la de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Hizo un difícil ejercicio de institucionalidad democrática y de pedagogía política: acatamiento de la decisión y defensa de la autonomía parlamentaria.

Acato, pero protesto, que decía el clásico. Se puede discrepar de la forma seguida para la tramitación de la reforma –unas enmiendas fuera del objeto de la modificación del Código Penal–, pero no se puede obviar la cuestión de fondo: el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ, que empezó hace cuatro años, y ha proseguido con la utilización descarada de los miembros conservadores de los órganos constitucionales para impedir la renovación de cuatro magistrados del TC. Desde esta perspectiva, es ética y estéticamente reprobable la actitud del presidente del alto tribunal, Pedro González-Trevijano, y del magistrado Antonio Narváez –ambos con el mandato caducado– que no solo no se han abstenido en la recusación que pesaba sobre ellos, sino que han participado activamente con su voto para rechazarla. De no haberlo hecho, las medidas cautelarísimas habrían sido rechazadas. En este contexto, sobran las manifestaciones altisonantes. No estamos ante un «golpe de estado judicial», como aseguran algunos socios de la actual mayoría parlamentaria, sino ante una burda instrumentalización política de las órganos constitucionales por parte de sus mayorías conservadoras y con la complicidad activa del PP para mantener el control del CGPJ y del TC hasta que las urnas lleven a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Este no es un juicio de intenciones, sino que responde a la propia lógica del líder del PP cuando rompió el acuerdo para renovar el CGPJ: «Los pactos de Estado llegarán con este PP y con otro PSOE». Es decir, llevando al absurdo su razonamiento, cumplirá el mandato constitucional cuando gane las elecciones.

Núñez Feijóo, desde esta lógica, ha ido ahora más lejos. Ha afirmado que en las elecciones generales se elegirá entre «este Gobierno y España». España, afortunadamente, no es solo el PP, ni tampoco el PSOE. Es una realidad plural y compleja, como lo evidencia la actual mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno del presidente Sánchez. Lo que está en juego es la credibilidad de la democracia española, una democracia plena, como lo avalan los informes de referencia, pero que con conflictos como el actual puede retroceder posiciones y alejarse de los estándares europeos. Solo hay una respuesta: acatar la resolución y acometer, de forma impecable en tiempo y forma, las reformas que procedan para que se cumpla la Constitución y la voluntad del Parlamento ahora alterada.