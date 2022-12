Marruecos vence a España al fútbol

Unos días antes de la celebración del partido de fútbol entre Marruecos y España, en el Mundial de Qatar, estuve comiendo con unos amigos. Éramos nueve y dos de ellos eran los que habían organizado, y pagado, la comida para celebrar un aniversario redondo. En estos casos se suele hablar de todo y dada la proximidad del partido, el fútbol fue parte de la conversación. Varios, tal vez todos, se sorprendieron al oírme decir que a mí no me daría un gran disgusto Marruecos si vencía. Los argumentos que les di voy a tratar de reproducirlos en estas líneas.

En mi juventud, cuando tuve que decidir los estudios que debía seguir para elegir una profesión elegí intentar ingresar en la Academia General Militar. Una vez superada la oposición previa me convertí en cadete en ese centro docente del Ejército de Tierra y tras aprobar los cursos preceptivos fui promovido al empleo de teniente del Arma de Ingenieros. Uno de los primeros actos solemnes en esos estudios es la Jura de Bandera, que supone la adquisición del compromiso de defensa de España, incluso entregando tu vida en ello si fuese preciso.

Alguno de los amigos presentes en esa comida me manifestó su sorpresa al pensar que aquel juramento me debería llevar a desear con todas mis fuerzas la victoria futbolística de España, mucho más, incluso, que otros que no abrazaron mi profesión. Les expliqué que aquel juramento me hubiese llevado a dar la vida por España si las circunstancias me hubiesen conducido a tener que hacerlo, es algo que nunca he dudado, pero que los años me han ido cambiando y que lo que hace tiempo hubiese sido un disgusto morrocotudo ahora no me supone ni un enfado menor.

Me gusta el fútbol, he jugado mucho, incluso a edades que no lo aconsejan, y soy seguidor del Zaragoza, del que he sido socio muchos años. No sé si llegué a ser en algún momento un forofo, creo que no, al menos radical, pero desde luego hoy no lo soy. A la lógica pasión por el equipo español le he contrapuesto otros valores y sin pretender afirmar que solo la razón me mueve, sí pretendo acercarme a esa idea. Y ahí entra en juego el rival, en este caso Marruecos.

Si afirmase que les tengo simpatía a todos los marroquíes, mentiría. Si dijese que su rey me parece ejemplar, mentiría, pero las relaciones históricas que hemos mantenido con este pueblo y las que hoy tenemos me hacen sentir un cierto afecto por quienes son, nacidos allí o no, de ese país.

Marruecos es importante para España, para Europa, para Occidente, es decir, para una buena parte del mundo. En nuestro caso, más allá de la especial relación de nuestras dos ciudades africanas, Ceuta y Melilla, con el país vecino, son muchos los marroquíes que viven entre nosotros, no porque les guste especialmente España, están aquí porque pretenden mejorar sus condiciones de vida y deberíamos tratar de mantener con ellos una convivencia cordial. Quieren vivir mejor y nosotros los necesitamos ya que realizan trabajos que por estos lares no hay quien los quiera hacer. Y son jóvenes, en su mayoría, y tienen hijos, que van a nuestras escuelas y, a veces, ayudan a mantenerlas abiertas, y cotizan, con lo que ayudan a mejorar nuestras arcas públicas.

En Europa, en la nuestra, es decir en la Unión Europea, son una de las minorías más mayoritarias, y todo cuanto he dicho más arriba podría repetirlo ahora. Los necesitamos.

Para Occidente suponen una frontera natural ante los avances cada vez más visibles del islamismo radical. Son nuestros aliados en la lucha contra esos intolerantes que están dispuestos a conquistarnos por las buenas o por las malas enarbolando la bandera de su dios Alá según la interpretación que hacen de sus libros sagrados los más intransigentes. En Marruecos el islamismo más moderado es el predominante y, por nuestro bien, deberíamos alegrarnos de que siga siendo así por muchos años.

Sí, ya lo sé, el Sáhara está ahí. Y algunas costumbres machistas condenables. Y el escaso respeto por los derechos humanos en ciertas ocasiones. Pero, poniendo todo en una balanza, para mí el que los marroquíes se hayan llevado una gran alegría al ganarnos no es para que nosotros nos quedemos con un disgusto.

Y he dejado para el final mi opinión personal sobre quien ha dirigido a España en ese partido. No afirmaré que solo por él me alegré de la derrota, no llego a tanto, pero creo que España no debe tener un seleccionador que es feliz dividiendo, provocando a muchos aficionados con sus modos chulescos y soberbia. El modelo de Vicente del Bosque es el deseado, alguien que dirige a los jugadores con sensatez, sin estridencias, tras haber hecho una lista razonable, sin caprichos personales. Lo que ha hecho Luis Enrique dejando fuera del Mundial de Qatar a algunos jugadores no tiene explicación. Me siento feliz por su salida de la selección.