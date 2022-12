Sortear la recesión

Si la crisis sanitaria del covid dejó como secuela un proceso global inflacionario debido a los desórdenes en la producción de bienes y a los cuellos de botella que se produjeron por esta causa, la invasión rusa de Ucrania iniciada el pasado mes de febrero, acentuó la escalada de precios llegando a tasas desconocidas en décadas y sumiendo la economía en prácticamente el estancamiento. Regresaba la estanflación, que en España había sido letal en los años setenta del pasado siglo, durante la primera crisis del petróleo. La crisis derivada del conflicto bélico fue de oferta, ya que los precios de los carburantes se dispararon de manera autónoma por las sanciones occidentales a Rusia, la reducción del suministro ruso y el habitual comportamiento desleal de la OPEP, que no duda en lucrarse explotando los problemas de sus clientes. No era, pues, una crisis clásica de demanda, causada por una excesiva liquidez de los mercados que se lanzan a consumir y disparan los precios. Por ello, muchos economistas recomendaron a los bancos centrales no aplicar políticas monetarias restrictivas que, en lugar de contribuir a bajar los precios, paralizarían la actividad y nos empujarían a una probable recesión. Pero los bancos centrales raramente rechazan aplicar políticas que han demostrado su inutilidad y en este caso han recurrido a las terapias habituales: los tipos de interés se han disparado, las economías se han ralentizado y los deudores viven una situación difícil porque los créditos se han encarecido. En nuestro país, los más afectados por la subida de tipos son quienes tienen hipotecas a tipo variable, ofrecidas generosamente como una ganga por los banqueros a los clientes sin demasiada memoria. Tras las medidas de los reguladores, la inflación ha comenzado a bajar por razones previsibles: la subida artificial de precios ha estimulado una oferta que no existía cuando los precios eran bajos; la presencia de Rusia en el mercado petrolíferos ha retraído a los consumidores y la presión de Estados Unidos y de la UE sobre los países de la OPEP está forzándoles a rebajar la tensión de su oligopolio. En definitiva, si antes de la guerra flotaba un prudente optimismo sobre el panorama económico internacional, el pesimismo posterior se va moderando, y el Banco de España lo ha reconocido en su informe trimestral presentado este martes. El organismo descarta la recesión y prevé una tasa de crecimiento del PIB del 4,6% en 2022, una décima más que en su anterior estimación, mientras empeora en otra décima el crecimiento para 2023 que queda en el 1,3%.

La retirada de los estímulos al inicio de 2024 tendrá un impacto negativo sobre la actividad, lo que se traducirá en un recorte de dos décimas, hasta el 2,7%, del crecimiento estimado para 2024. Para 2025 la tasa de crecimiento será del 2,1%. Ahora falta que los poderes económicos y financieros auxilien a los mayores damnificados del sobresalto inflacionario, que son los hipotecados. En resumen, sortearemos la recesión si nada más se tuerce, lo cual es una gran noticia que los ciudadanos sabrán separar de la convulsa situación política y preelectoral.