‘As bestas’ y ‘asbestos’

Aceptar la realidad es de conformistas. Pero si la evadimos, somos unos ilusos. El rechazo a lo existente ha impulsado los cambios revolucionarios. Sin embargo, la adaptación evolutiva ha transformado lo concreto. La aceptación, como conducta, puede ser tan pasiva como activa. Si nos acomoda al entorno, es una defensa necesaria para consolidar una respuesta de cambio. Pero si nos mimetizamos permanentemente con el ambiente de turno, como Zelig en la película de Woody Allen (1983), nuestra personalidad se define por su minimalismo. Tras un fracaso, negamos nuestra propia derrota. Reconocer el estado de una situación, por poco que nos guste el resultado, es fundamental para su cambio. La pura negación de lo vivido, a través del rechazo, es irreal y frustrante. Aceptar la realidad, sin un objetivo, es ficticio. La clave de este juego inestable, entre nosotros y el mundo que nos rodea, la resumía el escritor Ray Bradbury. Decía el autor de Crónicas marcianas (1950), que «tienes que saber cómo aceptar el rechazo y cómo rechazar la aceptación».

Si convertimos la realidad en una creencia, solo podremos acatarla. Renunciamos a nuestra capacidad de intervención, porque nos limitamos a ser los personajes secundarios de un relato que ya nos viene escrito. De esta forma, estamos atrapados en un guion que nunca protagonizaremos. Las religiones obligan a la sumisión de la fe. Imponen un falso relato, mediante el que obligan a sus fieles a acatar las penurias reales, prometiendo delicias imaginarias. Los poderosos celebran cada día una buena noche, mientras permiten a los demás que se hagan ilusiones, una Noche Buena al año.

El acercamiento a la realidad no obliga, en primera instancia, a su aceptación o rechazo, sino a su análisis. Nos preguntamos cada día cómo hacer frente a la realidad. Con esa expresión, que vemos tan natural, nos ponemos a la defensiva. El desgaste comienza antes de afrontar el día que se nos echa encima cada mañana. La realidad no nos bombardea al despertar, sino que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Con la realidad se convive, porque es parte de nuestra atmósfera y no de un meteorito amenazante. En psicología recomendamos un acercamiento mutuo, escéptico y crítico, con la realidad en la que participamos.

La realidad de la actualidad política se mueve entre lo fantasmagórico y lo apocalíptico. Los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional, son los zombis caducados de la derecha. Sus resoluciones son jurídicamente distópicas. Hemos pasado de la juristocracia, que judicializa la política, a una juristadura que secuestra la soberanía popular del parlamento. De esta forma, no gobierna quien tiene la mayoría democrática, sino quien controla a los jueces. Las decisiones que han intervenido, y suspendido, el debate en el Senado, se parecen mucho a una prevaricación de esos seis jinetes del abogalípsis. Éstos, sin vergüenzas, respaldan un dictamen virtual que tiene la lógica de Lewis Carroll. Los demócratas sabemos que los votos y la razón se impondrán a las togas militarizadas y a las botas belicosas.

El problema del Constitucional no es la extralimitación de sus funciones o la caducidad de sus miembros. Lo grave es que se convierta en la tercera, y definitiva, cámara legislativa, ejerciendo de Tribunal Revanchacional. Con esa dinámica, se naturaliza su funcionamiento político a favor del bando de turno y sus magistrados se convierten en bandoleros judiciales. Y lo peor, a partir del próximo año podemos asistir a una orgía de ilegalizaciones de todas las leyes progresista, sin necesidad de llegar a censuras preventivas de tipo precognitivo, en modo Minority Report (2022). La respuesta del gobierno, y de los grupos que le apoyan, ha sido tan sensata como firme. Si las derechas querían una escalada que justificara más tensión, se han equivocado. La intervención sosegada de Pedro Sánchez, acata lo inacatable, desde la iniciativa para defender la soberanía del parlamento. Lo peor de todo es pensar que si la alianza jurídico-política de los conservadores actúa así en minoría ¿qué sería capaz de hacer y aprobar un PP, con mayoría, en comunión con la ultraderecha?

Los protagonistas judiciales de este Senadocidio temen a los ciudadanos progresistas, como si fuéramos invasores que amenazamos un poder que consideran suyo. Al igual que en la película de Sorogoyen, los magistrados conservadores son As bestas frente a la izquierda y asbestos para la democracia. Ah, se me olvidaba, paz y amor.