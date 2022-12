Ciudades y calidad del aire

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado a España por haber incumplido entre 2010 y 2017 los límites de calidad del aire en Madrid y Barcelona. La sentencia no valora la evolución posterior, una vez entraron en vigor, rozando el límite del plazo fijado por Bruselas ni la Zona de Bajas Emisiones del área metropolitana de Barcelona ni el Madrid Central del Gobierno de Manuela Carmena que el Partido Popular rebajó tras su victoria electoral de 2019. Su actual alcalde, José Luis Martínez Almeida, se jacta de que su gobierno cumplirá por primera vez con la normativa europea. Pero lo que reprocha el TJUE es el incumplimiento previo y reiterado, sin medidas para evitarlo, de unas normas de calidad del aire obligatorias desde 2010. La morosidad con que se abordó el problema –la inacción de los gobiernos municipales de Ana Botella y Xavier Trias, la tardía e insuficiente reacción de los de Manuela Carmena y Ada Colau y la contemplativa posición de los sucesivos ministerios del ramo– no admite discusión.

En este fracaso compartido aún hay más responsables porque la justicia ha llegado a anular normativas argumentando que las restricciones resultaban desproporcionadas. Ni los datos claramente positivos –y en gran parte engañosos– del periodo pandémico ni la tendencia actual bastan para excusarse de esa inacción del pasado. Sí deben ser analizados, sin intenciones autoexculpatorias, para concluir si vamos hacia un cumplimiento futuro de las exigencias ambientales de la UE –jurídicamente vinculantes y políticamente inexcusables ante la evidencia científica del impacto de la polución del aire sobre la salud, con miles de fallecimientos prematuros– y de las que lleguen cuando se rebajen aún más los límites en la nueva normativa europea que entrará en vigor en 2030. La sentencia del tribunal europeo no juzga los medios empleados, sino la falta de resultados, plasmada en mediciones reiteradas de la mala calidad del aire. Las restricciones de acceso de los vehículos al centro urbano no bastan; es necesario analizar su efectividad, aceptar que entorpecer el tráfico no tiene los efectos disuasorios esperados; analizar el conjunto de políticas (calles peatonales, promoción de los vehículos eléctricos y transporte público) que deberían contribuir a lograr un aire limpio y avanzar en un nuevo modelo energético.

La autocrítica también es exigible al Ministerio para la Transición Ecológica, que ayer trasladó las culpas a las autoridades locales y recordó que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que aprobar sus zonas de bajas emisiones en la próxima semana, con un plazo límite en el 31 de diciembre de 2022. Aunque esta obligación está claramente fijada en la ley, el decreto que especifica las condiciones que se deben cumplir tiene que ser aprobado en el último Consejo de Ministros del año, algo que ha servido como excusa para que numerosas ciudades –el pasado jueves, por ejemplo, así lo refrendó el Ayuntamiento de Zaragoza– se dirijan hacia un nuevo incumplimiento. Y eso, con la información acumulada durante los últimos diez años, resulta aún más grave e inexplicable que la censura de lo no hecho la década pasada.