‘La economía, estúpido’

Quienes se ufanan de conocer los enrevesados entresijos de la política española, encuestas incluidas, aseguran que en las próximas elecciones generales, sean cuando toca a finales de 2023 o si se adelantan unos meses, que no parece salvo catástrofe socialista en las municipales y autonómicas de mayo, la Derecha ganará por mayoría absoluta al sumar los escaños de PP y VOX (Ciudadanos parece condenado a la nada).

Además de lo que auguran las encuestas, siempre tan imparciales (entiéndase la ironía), los medios afines a la Derecha añaden que el Gobierno está perdiendo votantes a causa de sus acuerdos estratégicos con los independentistas, de leyes como la del sí es sí y del lío monumental que se ha formado estos días con la trampa que el ministro de Presidencia preparó para que se aprobaran en las Cortes las reformas en el modo de designar a los jueces del Tribunal Constitucional y a los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, una chapuza monumental que veremos cómo acaba.

La Derecha política y sus extensiones mediáticas pronostican la caída de Pedro Sánchez, al que todos los días dedican «amables» calificativos como «mentiroso, traidor, trilero, farsante, felón, sátrapa» y muchas otras «lindezas» que dado el decoro y el buen ánimo propio de estos días de navidades conviene no reproducir.

Es cierto que el actual presidente del Gobierno prometió que no habría indultos para los delincuentes corruptos, que no se eliminaría el delito de sedición -e incluso que se agravarían las penas-, que no gobernaría con Podemos ni pactaría con Bildu y otros muchos compromisos que no ha cumplido ni cumplirá; pero sospecho que a parte de la ciudadanía le importa un bledo que los políticos sean fieles a la palabra dada.

Recuerden que en la campaña electoral para las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos de 1992 el entonces presidente George W. Bush padre tenía nada menos que el 90% de popularidad, y perdió ante Bill Clinton, dicen que gracias al lema «The Economy, stupid», que se tradujo como «Es la economía, idiota». Ese eslogan lo ideó James Carville, asesor del partido Demócrata. Nunca se supo a quién se refería ese «estúpido» o «idiota», pero el efecto en los electores fue fulminante.

De modo que en las próximas elecciones generales, y como suele ser habitual, los españoles votarán mirando al bolsillo (aunque con la nariz tapada), y es probable, si la economía no va mal, que el denostado Sánchez vuelva a sentarse en el sillón de la Moncloa. Menudo es. Felices fiestas.