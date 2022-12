Postales navideñas

Las figuritas del Belén: Cada noche, en la oscuridad del salón, las figuritas del Belén organizan batallas y combates. Los romanos por un lado, los pastores y los reyes por el otro. A la mañana siguiente, a muchas figuritas les faltan brazos, piernas, cabezas… El pobre gato, inocente por una vez, se lleva las broncas de los dueños con serena resignación.

Ponga un pobre en su mesa: Cada Navidad, hago mi buena acción. Pongo alguno de los pobres del barrio en mi mesa. Y sinceramente, una vez cocinados, ya no huelen tan mal. Y más de uno resulta exquisito.

Haciendo el ángel: Me tumbo de espaldas en la nieve y hago el ángel trazando arcos con los brazos y las piernas. En la nieve, mis alas se tornan rojas. Me he abierto las dos muñecas; las Navidades me deprimen.

Carta a los Reyes: Queridos Reyes Magos: Este año os voy a pedir algo especial; no es realmente un regalo. Además, con lo que os voy a pedir, os vais a ahorrar muchos futuros regalos. Mi deseo, sencillamente, es que se muera mi hermano pequeño, que de un tiempo a esta parte se lleva todas las atenciones (y todos los regalos). Confío en vuestra discreción; que parezca un accidente. Firmado: Juanito.

El amigo invisible: Despliego el papel del sorteo y aparece escrito mi nombre. Sonrío para mis adentros. Me ha tocado a mí mismo. No se lo diré a nadie, por supuesto, y así me regalaré lo que se me antoje. Mucho más fácil que tener que discurrir un regalo para otra persona que vete a saber lo que querrá. Sin embargo, os voy a confesar algo: en los demás papeles plegados también está escrito mi nombre. En realidad no tengo que rendir cuentas con nadie, no tengo familia ni amigos. Bueno, tengo amigos invisibles. Muy invisibles. Ser un solitario es lo que tiene. Me miro en el espejo y me digo con una gran sonrisa: ¡Feliz Navidad!