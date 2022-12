Españoles, los primeros estadounidenses

En el año 1524 España ya había protagonizado la primera circunnavegación del Globo; había llegado al extremo sur de América y había descubierto un vasto territorio de los Estados Unidos, incluidas las inhóspitas tierras de Alaska. Así mismo, españolas fueron las dos primeras ciudades que allí se fundaron: San Agustín (1565, por Menéndez de Avilés) y San Gabriel (1598, por Juan de Oñate). Tan determinante fue España en la forja de este país, que el historiador estadounidense Charles Fletcher Lummis (1859-1928) llegó a escribir: «Si no hubiese existido España hace 400 años no existirían hoy los Estados Unidos».

A quienes de niños disfrutaron viendo los domingos por la tarde en televisión la serie del Oeste El Virginiano, les reconfortará saber que los españoles estuvieron en Virginia 30 años antes de que sir Walter Raleigh estableciese allí la colonia que dio origen a la ciudad. Así mismo, la ciudad más antigua de los Estados Unidos, ininterrumpidamente poblada desde su fundación hasta nuestros días y que lleva por nombre San Agustín, fue fundada en septiembre de 1565 por el explorador asturiano Menéndez de Avilés. Y también fue él quien primero celebró allí y aquel mismo año, el Thanksgiving Day (que se celebra el cuarto jueves de noviembre) al ofrecer a los indios timucuas de aquellas tierras un banquete de confraternidad, precedido por una misa de acción de gracias.

Vaqueros y ‘buckaroos’

Y volviendo a las películas de vaqueros o del Oeste (el Far West) con que identificamos a buena parte de la cultura de los Estados Unidos, los westerns (más allá de que Almería haya sido escenario del rodaje de muchas y de algunas de las más emblemáticas películas del género) tienen sus raíces en un modo de vida profundamente hispano. Así, cuando muchos de los «vaqueros de alzada» (trashumantes) del norte de España colonizaron las tierras de pastos del Oeste americano, trasladaron a aquel territorio el modo de cría del ganado bovino que practicaban en España.

De hecho, la palabra buckaroo (que se utiliza como sinónimo de cowboy en muchos de los territorios del oeste de los Estados Unidos) es una corrupción de la española «vaquero». En la película Horizontes de Grandeza (1958) del director William Wyler, encontramos algunas e interesantes referencias sobre este pasado hispano del Oeste americano.

Florida y el río Mississippi

Juan Ponce de León, el navegante vallisoletano que conquistó Puerto Rico (la ciudad de Ponce lleva este nombre en su honor) tras acompañar a Colón en su segundo viaje (1493) a América, fue también el descubridor de la Florida, el primer estado de la actual Norteamérica que vieron los europeos y adonde llegó el explorador español el 27 de marzo (domingo, día de Pascua florida, por lo que dio a estas tierras el nombre de Florida) de 1513. Los relatos de los indios aseguraban que en aquellos parajes se encontraba la fuente de la eterna juventud, pero –como El Dorado– (el aragonés Ramón J. Sender rememoró en 1964 la leyenda de El Dorado en un hermoso libro: La aventura equinoccial de Lope de Aguirre) resultó no ser más que un mito.

Dos décadas después, en 1529, arribaría también a la Florida el explorador gaditano Núñez Cabeza de Vaca. En esta ocasión, los indios no fueron tan amistosos con los españoles como en otras ocasiones y tan solo él y tres de sus compañeros lograron sobrevivir a sus ataques. Pero en su huida y durante 8 tortuosos años, firmaron una de las más gloriosas hazañas de la Historia, al recorrer los 4.500 kilómetros que distan entre la Florida (al este) y el Golfo de California (al oeste de los Estados Unidos). Y eso que aún no existía la célebre Ruta 66, por la que transitó (quién sabe si emulando a Cabeza de Vaca) la mítica generación Beat de las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado, liderada por el mítico Jack Kerouac.

Pero volviendo al siglo XVI, habremos de señalar que en 1538 el navegante extremeño Hernando de Soto llegó hasta Luisiana, convirtiéndose –junto a sus expedicionarios hispanos– en los primeros europeos en contemplar a Meschacebé (Padre de las Aguas) nombre que dieron los indios al majestuoso río Mississippi, de 3.800 kilómetros de longitud.

El Cañón de Colorado y San Francisco

En 1540, y con la misión de colonizar el actual territorio estadounidense de Nuevo Méjico, el salmantino Francisco Vázquez de Coronado se puso al frente de una expedición de 250 hombres. Con ellos sería el descubridor de El Gran Cañón del Colorado. Y quién sabe si San Francisco, be sure to wear flowers in your hair, la inmortal canción de Mamas and The Papas, himno de la juventud hippie en el verano de 1967, podría haberse llegado a componer de no haber sido por que en el transcurso de otro verano (el de 1542) el cordobés Juan Rodríguez Cabrillo exploró por vez primera la costa californiana del Pacífico, hasta llegar a 100 millas al norte del sitio en donde dos siglos y medio más tarde (1776) el misionero Francisco Palou fundaría la ciudad de San Francisco, en honor a San Francisco de Asís.

La cambiante Luisiana

Siglo y medio después de que Hernando de Soto tomara posesión de Luisiana (aquí hay que recordar la flamante obra ganadora del Planeta de este año, Lejos de Luisiana, de la aragonesa Luz Gabás) en nombre de España, pasó aquel territorio a poder de los franceses. Fue en el año 1682 cuando el explorador La Salle dio a esta región el nombre de «Luisiana» en honor del rey Luis XIV de Francia. Posteriormente, en 1763, en virtud del Tratado de París, fueron transferidas a Gran Bretaña las posesiones francesas del este del territorio de Mississippi, a excepción de Nueva Orleans (capital de Luisiana) que quedaban en posesión de España. Nuevamente, en 1800, la Luisiana fue devuelta a Francia por los españoles. Y tres años después Francia vendió el territorio a los Estados Unidos por 15 millones de dólares.

Washington felicita a Carlos III

Tras 8 años de guerra, el 3 de septiembre de 1783 se firmaba la Paz de Versalles, por la que Londres reconocía la independencia de Estados Unidos. George Washington, primer presidente de la nación, escribió al rey Carlos III para agradecer la determinante ayuda prestada por España en la lucha por su libertad. Un año después (en septiembre de 1784) el aragonés Conde de Aranda, en representación de España y Thomas Jefferson, como plenipotenciario de los Estados Unidos, formalizaban (atendiendo a principios de reciprocidad, igualdad y amistad), el primer tratado de cooperación y comercio entre ambas naciones, a las que, por su tan rico como poco conocido pasado en común, podemos con toda propiedad llamar hermanas.