La Navidad me hace, como supongo que a muchos de ustedes, recordar mi infancia. Ahora que hasta mi hijo pequeño tiene ya 18 años me cuesta mucho hacerle entender que el turrón de chocolate Suchard fue una novedad pasmosa, que la caja de Cuétara era «para cuando venga gente» y que las galletas danesas de mantequilla –el costurero de todas las madres de mi mundo– sólo se comían si algún vecino iba a Andorra a comprar cassettes, licores y aftereights. Odiaba ese guardar las galletas buenas para otros, me parecía injusto y me costó mucho entender que tratar al que te visita con alguna dignidad no es hipocresía sino discreta y eficiente educación popular.

Y si le tienes manía y aun así le agasajas estamos hablando de cultura y civilización, y es en esos detalles en los que precisamente se aprende y se sustenta. No entienden mis hijos (y nunca entenderán) que no importa que viéramos las galas de año nuevo, Heidi, Marco, El comandante Cousteau y Los ángeles de Charlie en riguroso blanco y negro. Recuerdo hermosas melenas rubias al viento en un increíble dorado, y las montañas de Heidi con matices verdes y todos los peces del comandante nadando entre el azul más profundo e intenso. Sé que no tuve tele en color hasta 1984 y que el primer programa que vi en ella fue La Edad de Oro. El mediodía de los ochenta barrió mi infancia e inauguró mi adolescencia en un universo completamente colorido donde todo estaba por delante y todo lo anterior parecía entonces un sueño lejano y aburrido de padres y abuelos que quedarían para siempre atrapados en él mientras se quejaban de mis minifaldas y del volumen paranormal de mi melena. Pero esa es otra historia. Disfruten de este tiempo de fiesta, el futuro lo volverá tan irreal como a los días azules y a ese sol de la infancia machadiana.