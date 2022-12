¿Dónde quedó Montesquieu?

«Los principales enemigos de la democracia están dentro de ella», dice Tzvstan Todorov en Los enemigos íntimos de la democracia. La democracia genera por sí misma fuerzas que la amenazan, y la novedad de nuestro tiempo es que esas fuerzas son superiores a las que las atacan desde fuera. Parecen menos temibles porque se disfrazan de valores democráticos y hasta pueden pasar inadvertidas, pero no por eso dejan de ser un auténtico peligro.

Proteger la democracia exige algo más que histriónicas indignaciones por determinadas actuaciones. Exige respeto y exquisito cumplimiento de los procedimientos para todos y de todos. La paradoja que vivimos en nuestro país es que la defensa en sí de la democracia o de la Constitución suele esgrimirse como pretexto para su subversión.

De todos es conocido que tanto la renovación del gobierno de los jueces como de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional, que debieron haberse hecho hace más de cuatro años o de seis meses en el último caso, se han bloqueado fruto de la guerra jurídica que ha alimentado el PP desde el momento en que fue desbancado del Gobierno. El incumplimiento de sus obligaciones constitucionales están en la base del secuestro de las instituciones, con la única intención de favorecer sus propios intereses.

Para mí ese es el pecado original de lo vivido, pero hay más. Pienso que los hechos ocurridos en los años del procés (2014/18) dieron a las altas instancias de nuestra judicatura un enorme protagonismo ante la parálisis de Rajoy. Ellos tomaron la iniciativa y actuaron como primera fuerza de choque para defender al Estado, y hasta tal punto lo han interiorizado que pueden llegar a sentirse como los salvadores del mismo. De ahí que cualquier reforma que menoscabe las decisiones que tomaron o que modifique sus estatus lo toman como un ataque frontal al estado de derecho que solo ellos encarnan.

Tengo la impresión de que la dinámica actual está desbocada y el PP, que valora como un triunfo torcer la mano al Gobierno con la cautelarísima, está envuelto en una tela de araña que puede volvérsele en contra. Y es que jugar a judicializar la política termina por politizar la justicia.

Prohibir una votación en las Cortes Generales, en este caso en el Senado, son palabras mayores en una democracia parlamentaria. Lo intentaron en 1981 los militares de Tejero entrando a golpe de fusil en el hemiciclo, y 41 años después el TC se pone al Estado por montera y veta un procedimiento no concluido y cuyo resultado final se presupone, sin ser un acto jurídico firme, una ley.

¿Cuestionar así una ley antes de que se apruebe? No hay ningún sistema democrático que lo contemple. ¿Dónde queda la separación de poderes? ¿Dónde está Montesquieu?. El TC no puede asumir un poder por encima de las Cortes, la Constitución no le atribuye ese papel, porque el Parlamento representa al pueblo soberano (art. 66.1 de la Constitución).

Al mismo tiempo, resulta peculiar que dos magistrados que deberían haber cesado en junio y a quienes la tramitación de las enmiendas les afecta en su futuro salarial y profesional, no planteen motu proprio abstenerse en tal votación y ser arte y parte de la misma. «Nadie puede ser juez de su propia causa» decía ya el Código de Justiniano allá por el siglo VI. De la misma manera que no se entiende cómo un tribunal de garantías, como es el TC, no acepte escuchar a la parte demandada, tal y como pidieron hacerlo desde el presidente de la Comisión de Justicia del Senado hasta los propios partidos afectados. Tampoco se entiende que los senadores hayan tenido que votar sin conocer las razones jurídicas que se lo impiden, por no haber presentado el auto razonado el TC.

No me gusta el procedimiento utilizado por el Gobierno para aprobar nada menos que siete reformas de ley. Es una chapuza. Tan legal como las 18 leyes aprobadas con este mismo sistema por Rajoy, entre ellas el aforamiento de los reyes eméritos, que se colgó de la Ley de racionalización del sector público (Ley Org. 4/2014). Leyes Omnibus, leyes escoba o leyes de acompañamiento de los Presupuestos, todas ellas práctica habitual del sistema parlamentario. Pero eso no quita razón para haber hecho un procedimiento diferente.

Cuando los partidos políticos dejan de ser rivales para pasar a ser enemigos, la competición política usa las instituciones como arma para la confrontación. «El resultado es un sistema que se halla siempre al borde del abismo».

Cuando el barón de Montesquieu expuso la separación de poderes en 1748 en Del espíritu de las leyes, no contempló lo que en la actualidad la ambición y el poder han hecho de las instituciones llamadas a garantizarlos. Veremos.