Un plan de negocio sensato para La Romareda

El futuro campo de fútbol de La Romareda solo necesita un plan de negocio sensato. Zaragoza lleva muchos años dando vueltas a la construcción de un nuevo estadio porque es totalmente necesario dado que el actual no es presentable ni reúne condiciones para nada, ni tan siquiera para un Real Zaragoza en Segunda División, y porque es la única manera de que la capital vuelva a tener eventos de relevancia, de esos que hacen ciudad. En la actualidad se ha abierto una oportunidad importante: hay un interés social y político que es vital; hay una mayoría política que lo puede sacar adelante; y hay unos empresarios en el club que están dispuestos a pagarlo. Sería un desatino perder esta oportunidad que tiene la mirada puesta en el año 2030, fecha para la que Zaragoza opta a ser subsede del Mundial de Fútbol.

Evidentemente la oportunidad no puede ser a cualquier precio. El tema económico va a condicionar, inevitablemente, la parte urbanística, es decir la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la jurídica, o sea, el pliego de condiciones del concurso público a que debe someterse el plan Romareda. Porque nadie debe poner en duda que el proyecto debe tener viabilidad económica. Ahora, el Real Zaragoza ha presentado, con su alegación a la modificación del PGOU, un plan de negocio con unos números que deberán ser estudiados concienzudamente por los técnicos municipales y por el equipo de gobierno municipal de PP y Ciudadanos. De esos estudios económicos que se hagan deberán salir los años de explotación de La Romareda por el club, que es quien va a pagar el proyecto, pero dentro de una sensatez y una viabilidad que sea claramente explicable para la ciudadanía. Nadie se debe rasgar las vestiduras en estos momentos porque el Real Zaragoza pida más de 50 años (o hasta 75) de cesión de la explotación de la superficie que se ejecute porque es algo habitual. Y ejemplos tenemos entre los mismos protagonistas, pues el Ayuntamiento de Zaragoza ya cedió el estadio al club por esos años cuando gobernaba la izquierda, o incluso hay casos en otras administraciones y no solo de esta comunidad. Pero el campo seguirá siendo municipal. El derecho de superficie no es ninguna prevaricación, pero todo hay que hacerlo bien, con transparencia y con sensatez.

Si el Ayuntamiento de Zaragoza es capaz de estudiar la operación y cuadrarla en condiciones normales, y todo se puede explicar con normalidad, la ciudad saldrá ganando y los zaragocistas podrán, por fin, tener un campo en condiciones que, además, no habrá costado dinero a las arcas públicas.