Mi intención era seguir con la costumbre de que mi última columna del año fuera un balance, pero me he sentado delante del teclado y las palabras e ideas que me vienen a la cabeza son guerra, vacunas en la basura, brecha social, desigualdad, pobreza energética, bronca, bajeza política, desvertebración, devastación del medio natural…

No, que no puede ser. Dicen que es muy importante conocer el pasado para no cometer los mismos errores, pero darle vueltas en forma de bucle a este pasado inmediato, lo único que nos lleva a algunas personas es a caer en la desesperanza y la desilusión. Así que este año no hay balance. ¿Merece la pena hurgar en la obviedad? No. Esta vez mi última columna anual va a ser mi carta a los Reyes Magos, los que son terrenales y en vez de magia tienen capacidad de actuar. ¿Qué desean para el 2023? Yo que se acaben las guerras porque son malditas , no las cercanas que nos repercuten en la factura de la luz y el precio de nuestros alimentos, sino todas. Porque suponen muerte y miseria. Dejemos de mandar armas y mandemos palabras, diálogo y paz. También deseo que se erradique la pobreza y que ningún menor esté condenado a serlo toda su vida. Para ello ni cheques ni beneficencia, lo que se necesita es garantizar Derechos individuales y colectivos y una gran dosis de equidad. Que los que acumulan tanto como para no poder saciarse en la vida se cuestionen para qué lo quieren, y quienes tienen en su mano redistribuir la riqueza lo hagan con criterios de fiscalidad basados en la justicia social. Que no dejemos morir nuestra tierra, nuestra naturaleza y nuestros pueblos. Hablemos menos de despoblación y actuemos más. Menos expertos y más dignidad y oportunidades en ese entorno rural tan machacado. Menos pilonas de hierro y acero en esas preciosas montañas cada vez más secas y más biólogos, geólogos, geógrafos, comunicadores y, en general, profesionales que nos la muestren y nos enseñen a amarla. Que la soledad, la tristeza y cualquier manifestación de enfermedad social deje de esconderse tras las pastillas y se aborde invirtiendo en salud mental individual y colectiva. Y como se acaban las líneas de las que dispongo, que las elecciones del 23 nos hagan regresar a la política como medio de marcar las reglas del juego de la convivencia y no como espacio de hastío y encumbramiento de la mediocridad o espacio en el que aposenten sus nalgas quienes no tienen más cometido que cobrar a final de mes. Desde mi rincón les deseo lo mejor para el nuevo año y les desafío a que entre todos marchemos ADELANTE sin parar y sin dejar espacio para quienes quieran frenarnos en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. H