Sobredosis y estructura

Hace casi medio milenio, el médico y químico suizo Paracelso expresó el principio básico de la toxicología: «Todas las cosas son veneno y nada es sin veneno. Sólo la dosis hace que una cosa no sea un veneno», de donde se infiere, sensu contrario, que es la dosis la que hace al veneno. Creo que es una opinión bastante extendida y compartida la de que hace bastante tiempo venimos padeciendo en España una sobredosis de política puesto que, a tenor de lo visto y vivido, hace meses que nada parece escapar de la sombra de la política. Esta afirmación, nada arriesgada, me lleva a algunos interrogantes: ¿Es que no siempre fue así?, ¿acaso antes, en otros tiempos, la política era menos condicionante o invasiva? Y, de ser cierto, ¿por qué?, ¿cuál es la razón de que en el presente su presencia sea mayor?

Debemos al extraordinario escritor alemán Thomas Mann, en su no menos prodigiosa novela La montaña mágica, la frase «Todo es política», muy probablemente inspirada tanto en la conocida afirmación aristotélica «El hombre es, por naturaleza, un animal político», como en el difícil devenir de su querida Alemania. Poco hay de contradictorio y mucho de ironía en el título de su libro Consideraciones de un apolítico, diario de la primera guerra mundial, polémico e interesante en igual medida. Pero volvamos a lo nuestro, si ya en noviembre de 1924, fecha de la publicación de la referida Montaña mágica Mann vio claro que todo era política, ¿dónde radica la novedad actual? Más aún, si Aristóteles estaba en lo cierto y «el hombre es, por naturaleza, un animal político», ¿cómo no iba a ser de naturaleza política todo lo que provenga de ese «animal»? Pero entonces, ¿cuál es el origen de la sensación, que me atrevo a calificar de generalizada, de que ahora más que en años anteriores tengamos la política «hasta en la sopa»? Siguiendo la idea de Paracelso tengo para mí que la dosis de política por ciudadano, midiéndose por espacio y tiempo, sobrepasa en mucho la que puede ser digerida y metabolizada con facilidad. Supongo que las correas de transmisión de los medios de comunicación, ni siempre ni por igual inocuas o inocentes, contribuyen y no poco al empacho de política que venimos padeciendo. Empacho que habremos de aprender a gestionar dados los meses de precampaña que se nos avecinan. La pesadez combinada con la falta de ilusión es tal que no es raro escuchar algo así como «yo ya ni oigo las noticias, ¿para qué?» o, lo que es peor, «¡si es que todos son iguales!». Con todo, otra idea ronda por mi cabeza, idea que también extraigo de la ciencia y traslado a la reflexión política. Y es que tal vez no ande errada la aseveración del profesor López Nicolás, en el marco de la Cátedra de cultura científica de la Universidad del País Vasco: «Querido Paracelso: el veneno no solo reside en la dosis, la estructura es aún más importante». Si esto es así la siguiente cuestión será la plantearse cuál de nuestras estructuras coadyuva al veneno: la política, la económica, la jurídica o quizás sea la más amplia y omnicompresiva de todas, la cultural… Seguirá, pero entretanto ¡tengan todos ustedes un feliz año! . *