Taladrado el cerebelo. A estas alturas de la fiesta si no piensa que el villancico de Mariah Carey es producto del Belcebú es que no tiene remedio: es un fanático de la Navidad.

Casi peor es lo mío. Llevo dos semanas con una cantinela maltratando mi neurona: «La Nacional 230 es un auténtico caos». Nada que ver con el espumillón y polvorones de canela. No hay quien me quite el verso de la sien. ¡Maldito Fermi! Llegó por Whatsapp y en mi mente se ha empadronado.

Antes de seguir, tecleen en su móvil «FermiTk N-230». Les doy unos minutos.

¿Ya? ¿Me entienden ahora? Poesía inflamable sobre la carretera que sube al Valle de Arán y cruza la Franja de Aragón, Tolba inclusive. Quizá les suene. Es una ruta de total actualidad. En diez días hemos vivido un desprendimiento, un fatal accidente y el informe ministerial de la reforma del tramo más conflictivo.

El artista capta la síntesis bajo una base pegadiza y mucha ironía fina y gruesa. La precariedad laboral y el hastío para los jóvenes rurales, la siniestralidad, el libre albedrío del turista... Un temazo.

La música siempre ha sido un aparato para la insurgencia juvenil, un altavoz para soltar la mala leche que se procesa a esa edad. Antes era fácil escuchar a Ilegales, Reincidentes, Negu Gorriak, La Polla... expresándose sin ambages en radio fórmula, llenando conciertos y vendiendo discos como churros. Ahora la contracultura más cáustica queda enlutada en la oscuridad del underground de siempre. Lo que antes eran fanzines ahora son redes sociales. No es todo malo. Los programas de edición venden baratito la opción de montar unos temas en casa.

Fermi es un figura. No es el único. En el Aragón rural vivimos una efervescencia de grupos de todo pelaje que elevan el micro para gritar bien alto, para reivindicar su identidad cultural, un sistema nuevo, defender a los pueblos y sus gentes, de proyectos que no cuentan con ellos. Rebeldes como Au D'Asti, Hijos del Lindano, Frases Hechas, Mallazo, Litera Tropical, Electrógeno, los míticos Draps... que se juntaron en el festival Ixufrina este verano, porque raro será los escuches en la radio, los veas en televisión. Búsquelos, existen.

Me alegra sentir esta olita disidente y resistente, apoye o no sus causas. Es lo de menos. Esa libertad para expresarse es nutriente de nuestra democracia y voz fresca de los problemas que asolan al campo. Ellos lo saben, porque son de aquí y lo viven. Me gustaría escuchar a más como ellos y ver como esos mismos jóvenes se unen en la búsqueda de soluciones, sea desde la vida política o asociativa, removiendo ellos, con ese espíritu de cambio, la existencia de esta tierra. H