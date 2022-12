Tolerancia y respeto

Estamos padeciendo una situación de extraordinaria crispación política y social, de la que tienen una gran parte de culpa los políticos y los medios, aunque no todos. Y cara el próximo año de tsunami electoral, irá en aumento. Por ello, la España de hoy necesita una fuerte dosis de tolerancia, pero, sobre todo, de respeto. Conceptos muy bien definidos por el exministro Virgilio Zapatero, a los que me referiré a continuación.

La tolerancia es un término susceptible de muchos significados. A veces, se la reduce a mera indiferencia. O sinónimo de apertura hacia los demás. Incluso, en ocasiones, se identifica con la exaltación y admiración de la diferencia. Pero la significación más precisa se refiere a la aceptación de las diferencias con vistas a la paz social.

Ernesto Garzón Valdés ha dibujado unos contornos más precisos de la idea de tolerancia. Se presenta como un comportamiento que se somete a prueba siempre que se den unas circunstancias.

Primera, para hablar de tolerancia es preciso que la inicial actitud de la persona tolerante ante el acto tolerado tiene que ser de rechazo o repugnancia. Se toleran las críticas, las costumbres que nos desagradan, una política con la que discrepamos… Pero no se toleran las alabanzas. Sólo se tolera lo que no nos gusta.

Segunda, además de estar ante un acto que repugna, se ha de tener la posibilidad de prohibir el acto en cuestión. Un esclavo no tolera los castigos del amo: en todo caso los padece. Lo que sí podemos tolerar es que nuestros hijos lleguen tarde a casa: hacen algo que no nos gusta y que podríamos evitar.

Y la tercera, es la necesidad de ponderación de los argumentos a favor de permitir o prohibir el acto. Esto es, el tolerante termina sopesando los pros y contras de resignarse ante lo que no le gusta y cuando concluye que son más fuertes las razones para no intervenir, decide tolerar

El valor de la tolerancia como virtud no se da por supuesto sino que depende de la calidad de las razones que intervienen en el balance. Puede no tener nada de especialmente moral, ya que se toleran regímenes corruptos que asesinan y oprimen a sus pueblos. Para que la tolerancia tenga significado moral es preciso que las razones por las que toleramos el acto que nos desagrada y podemos evitar estén bien fundadas. Por eso, no es posible tolerar todo (quien todo lo tolera es un irresponsable). Hay, dice Ernesto Garzón, tolerancias bobas, tolerancias insensatas como las que se apoyan en malas razones para ampliar el campo de lo permitido. Ningún derecho a la identidad puede ser razón suficiente para que las sociedades toleren la ablación de clítoris, el canibalismo, el fascismo, el racismo, la xenofobia. Consentir estas prácticas, no es un signo de tolerancia sino, sencillamente, de insensatez: son tolerancias suicidas.

Si la tolerancia es una regla prudencial o, como máximo, una virtud menor, mayor relevancia moral tiene otra actitud ante el diferente como es la del respeto que, a veces, confundimos con la tolerancia. No en vano, frecuentemente, los unimos en nuestro lenguaje ordinario; como si fueren sinónimos. Las circunstancias de la tolerancia y del respeto son distintas: Tal vez la primera y gran diferencia es que para que podamos hablar de tolerancia ante un determinado comportamiento, este tiene que provocarnos una primera reacción: la tendencia a rechazarlo; a prohibirlo.

Pero en el respeto, la inicial reacción ante una opinión o un comportamiento no es de repulsión; sino de interés, de curiosidad. Para respetar una posición o comportamiento, pues, no tenemos que estar de acuerdo con el mismo: basta con comprender que refleja un punto de vista moral diferente, que puede tener sus razones atendibles y que esta diferencia nos ofrece la oportunidad de aprender escuchando al otro y así depurar nuestra propia posición A esta apertura al otro, a la búsqueda de la comprensión del diferente es el respeto.

Toleramos lo que no nos gusta pero que por razones prudenciales decidimos no prohibir. Y respetamos lo que estimamos que puede tener un cierto valor y sobre lo que merece la pena dialogar por si pudiéramos o debiéramos aceptar su punto de vista o esa práctica social. Por eso, frente a la tolerancia, que levanta murallas y fosos para impedir que prosiga la guerra, el respeto tiende puentes para permitir unos primeros pasos de acercamiento.

Fernando de los Ríos pocos meses antes de que sobre España se desencadenara una terrible guerra civil, aseguraba que la única revolución pendiente en España era la del respeto. ¿Sigue pendiente 86 años después?

Acaba de fallecer, Eloy Fernández Clemente, gran aragonés, gran historiador y, sobre todo, gran persona. Terminaré con sus palabras del artículo Las razones de una identidad: «De nuestra flexibilidad, de nuestro verdadero sentido del respeto democrático, también hacia las minorías, depende mucho de nuestro futuro. Porque hubo un Aragón plural, tolerante, multicultural, rico, y somos, queremos ser, sus herederos. Por lo tanto, quizá debemos concluir que lo que nos define y nos definirá, posiblemente, en un futuro próximo, es, ya lo dijo Joaquín Costa, nuestro Derecho, es decir, nuestra costumbre, nuestra idea de lo justo, de la libertad, de la solidaridad, nuestro respeto a las minorías, nuestro afán de ser quienes somos, sin por ello dejar de respetar, de valorar, de colaborar, con otros colectivos humanos».