Uno de aquellos inmortales ensayos de Chesterton estaba dedicado a los árboles. Recuerdo de qué manera tan vívida, tan solo con la ayuda de las palabras, conseguía hacerlos resucitar a una vida fantástica donde los troncos se convertían en ogros gigantes y las ramas en látigos esgrimidos por invisibles cancerberos y las hojas en rugosas láminas de metales preciosos por las que gotas de veneno resbalaban a una tierra ardiente como las raíces de fuego de los tejos druídicos. Aquella inspiración de Chesterton no era ni mucho menos nueva en el ámbito literario, sino hasta cierto punto lugar común. Árboles, plantas y flores han acompañado siempre al pensamiento, a la ficción y a la intención estética del lenguaje literario.

En esa línea, y tratando de imitar en esplendor y belleza al mundo vegetal, la editorial Nórdica edita una antología poética bajo el hermoso título de La poesía de los árboles. Igualmente hermoso es el volumen cuyas páginas agregan un centenar largo de poemas de otros tantos autores con el denominador común de homenajear a esos compañeros mudos, testigos de los siglos, de tantas historias de amor, de crímenes, del ataque del rayo, del oscilante movimiento del ahorcado, de las plagas, del hacha del leñador, del esplendor de la primavera, de la decrepitud del invierno, de la sinfonía en ocres del otoño. Con versos como estos:

«Por la noche, con sus vestidos blancos, pasaron frente a nuestras ventanas los almendros». (Yannis Ritsos).

«Despeñado, colgante, quedó el pueblo agrupado bajo el árbol. Sus hombres se asoman a su materia pobre de siglos». (Vicente Aleixandre).

«¡Árboles! ¿Habéis sido flechas caídas del azul? ¿Qué terribles guerreros os lanzaron?». (García Lorca).

«La selva es una sola, un solo gran puñado de perfume, una sola raíz sobre la tierra». (Pablo Neruda).

«Cientos de árboles contienen el aliento sobre tu cabeza. Un pájaro no sabe que estás allí y lanza su silbido al otro lado del paisaje». (Ángel González).

«Si este corazón que no renuncia al amor no me encadenase a la vida entre las gentes, ¡cuánto me gustaría vivir entre vosotros!». (Hölderlin).

Poesía. Naturaleza. Belleza.