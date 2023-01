Elogio y refutación de las fiestas

Ahora que en esta especie de maratón festivo y calórico (Nochebuena-Navidad-Nochevieja-Año Nuevo y Reyes) ya vemos el final con esperanza, me paro a pensar en la curiosa evolución de estas fiestas. Da la sensación de que no las hay más odiadas. Personalmente no es que sea una forofa de las Navidades, pero las celebro con normalidad. Tampoco es obligatorio. Sin embargo, me sorprende la violencia supuestamente liberadora de muchas opiniones en contra, hasta tal punto de que a veces da una especie de pudor felicitarlas. No sabe uno si felicitar las fiestas, el solsticio, las pascuas o ninguna cosa, no se vaya a ofender alguien.

Recuerdo una frase de Ricœur: «La tolerancia no es una concesión que uno le hace a otro; es reconocer el principio de que una parte de la realidad se me escapa». Se me escapa una gran parte de esta actitud que podría calificarse –en el sentido matemático de la palabra– como «moda». Entiendo y comparto lo del exagerado y horrible consumismo, pero al final eso es también culpa de cada uno. Aquí siempre se puede elegir, que es más de lo que se puede hacer en muchas partes del mundo. Te unes o te quedas al margen y aquí paz y después gloria. Ese hecho ya me parece como para celebrarlo. Pero me sorprende y me entristece un poco esa especie de odio tan bien visto contra la tradición común, especialmente si es religiosa, mientras se eleva a la categoría de sagrada tradición «moderna» (perdón por el oxímoron) cualquier costumbrilla local o incluso ajena, cuanto más pequeña y rara mejor. Parece que este occidente, un poco acomplejado del que formamos parte, quiera arrancarse el alma, como si eso fuese un camino de liberación cuando solo es una mutilación que nos haría presas más fáciles de quien quisiera cazarnos. En fin, feliz año, supongo que eso le gustará a todo el mundo. Pero no estoy segura.