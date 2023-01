Bobo, es la desigualdad

Déjenme comenzar el año con buen rollo, deseando lo mejor para todo el mundo, aun a costa de ser poco sincero, porque claramente deseo lo mejor sobre todo a quien más lo necesita. Deseo un buen año a todos los que pasan dificultades para llegar a fin de mes, a esas familias con rentas inferiores a 27.000 euros al año, el tope que ha fijado el Gobierno para dar la ayuda de 200 euros y que suponen el 59,6% del total de rentas de Aragón y equivalen a más de 100.000 familias. En España, se prevé que llegue a 4,2 millones de hogares, según publicó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

Las cifras impresionan y nos hablan de que esta sociedad es cada vez más desigual, de que las sucesivas crisis han aumentado las diferencias entre los que más tienen y los que menos y que son urgentes políticas públicas que palien lo que algunos analistas denominan «el mayor problema económico, político y social al que se enfrenta el mundo actual y que tiene implicaciones en todos los órdenes». (J, Ruiz, 2022, Edificio España. El peligro de la desigualdad).

La cuestión es que la distancia entre los que más tienen y los que menos no hace sino aumentar en las últimas décadas y que está quedando claro, especialmente en los últimos años, que hay proyectos políticos que trabajan por la igualdad y otros que odian esa palabra, ni la nombran. Una cosa es el individualismo neoliberal que destroza el Estado Social privatizando todo lo privatizable y otra muy distinta trabajar para que los servicios públicos garanticen la igualdad esencial, la igualdad de oportunidades a través de la Educación pública, de la Sanidad, las pensiones, los Servicios Sociales y de una fiscalidad justa. Y en un año electoral, a esos que más necesitan de lo común les deseo que aprovechen la ocasión para pensar sobre quién defiende sus intereses y actuar en consecuencia y a no dejarse engañar por los sembradores de odio y crispación. No es el independentismo. Es la desigualdad.