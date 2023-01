Mensaje desde Teruel

El equipo de comunicación del presidente aragonés debió considerar que el horno de la Navidad no estaba para bollos de imágenes azucaradas, edulcoradas, tan convencionales como el árbol, el crisma o el belén, y filmó y grabó el mensaje de Año Nuevo de Javier Lambán en el Aeropuerto de Teruel.

A los españoles que lo vieran por televisión pudo extrañarles ese original plano de un presidente autonómico en una pista de aterrizaje, hablando delante de los aviones, pero a Pedro Sánchez no le asombraría demasiado. Otra cosa es que le agradara el mensaje de Lambán, pues su reivindicativa y crítica alusión a esa Agencia Aeroespacial que, si los tribunales no lo evitan, se instalará en Sevilla en lugar de en Teruel, no pasaría desapercibida a su secretario general.

Para despedir el año y dar la bienvenida a 2023, el presidente aragonés insistió en que el aeropuerto de Teruel, con o sin los recursos de una poderosa agencia española reforzando sus instalaciones, tiene un esperanzador porvenir debido —adelantó— a que el Gobierno de Aragón ha previsto nuevas inversiones y la creación de numerosos puestos de trabajo. Este modelo autóctono, casi autosuficiente, según el cual nuestra comunidad autónoma se bastaría para lanzar y consolidar proyectos de interés general que beneficiasen a provincias o comarcas de su territorio podría y tal vez debería aplicarse a otros grandes propósitos.

Como, por ejemplo, a aquellas olimpíadas del Pirineo que, por culpa de la ineptitud de un comisario y de la insolidaridad de otra autonomía no pudieron siquiera llegar a plantearse. En cambio, nuevos y reales planes y factibles proyectos para las estaciones aragonesas de esquí lograrán, según el Pignatelli, que los buenos resultados lleguen mucho antes que el utópico maná de un 2030 sin competiciones olímpicas.

La caída de agencias estatales, olimpíadas internacionales o fábricas de baterías alemanas no fueron buenas noticias en 2022, pero tampoco deberían implicar en 2023 ni en años sucesivos la declinación de actividades sectoriales ni provocar el desánimo entre aquellos aragoneses temporalmente afectados por promesas incumplidas o por la decepción de expectativas demasiado optimistas. La voluntad y la confianza en nosotros mismos nos resultarán mucho más útiles que esos victimismos y lamentaciones que nunca nos trajeron otra cosa que aislamiento y melancolía.