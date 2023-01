Ya hemos entrado en 2023, otro año más dejando atrás al anterior, que en algunos aspectos ha sido terrible, como en asesinatos de esos que calificamos como de violencia de género, con un diciembre de tenebroso récord.

Cuando se juntan en pocos días varios asesinatos de este tipo saltan todas las alarmas. En prensa se comienzan a exigir responsabilidades, sin concretar, claro, es imposible, y a repasar las medidas ya en marcha. Casi siempre se repiten los mensajes y, a veces, se nos dan noticias sorprendentes como esa reunión de urgencia de un gabinete de crisis que, al contrario de lo que suelen hacer estos centros de poder, no tomó decisión alguna.

El dolor por las muertes; la presión de los medios de comunicación; las declaraciones de jueces, fiscales, policías, centros de acogida, organizaciones feministas; los mensajes de alcaldes y vecinos; todo es real, comprensible, y nos mantiene durante unos días compungidos. Pero, después, ¿qué ocurre?

Para tratar de comprender en toda su dimensión este drama hay elementos que deberíamos tener siempre presentes. Y el primero de ellos es dejar de poner el foco en las víctimas cada vez que se produce un asesinato, costumbre que se ha extendido y que no es la correcta. Es sobre ellos, sobre los asesinos, donde debemos situar nuestra mirada y nuestras palabras, de inmediato: HOMBRES ASESINOS.

Cada asesino es distinto de los demás, hay circunstancias que los individualizan, pero cuando hablamos de violencia de género hay claves idénticas. Ellos son siempre hombres y las víctimas mujeres. Y todos, no solo asociaciones feministas, debemos tenerlo muy presente y actuar en consecuencia. No es difícil distinguir a las personas violentas, las vemos, las conocemos, pero ¿hacemos algo? Esos asesinos se relacionan con otras personas y sí, ya sé, alguien estará pensando al leer estas líneas que pretendo lanzar una caza de brujas, lo que no es, pero la inacción del entorno es letal en muchos casos.

Debemos confiar en nuestras Fuerzas de Seguridad, en las que hay profesionales que saben hacer muy bien su trabajo y que custodian con diligencia las informaciones que les llegan. Solo actuarán en caso de que tengan la certeza de que deben hacerlo, no cuando se lo digamos los informantes. Y para que puedan hacerlo con eficacia deben ser dotados de medios y contar con plantillas actualizadas. Basta ya de declaraciones compungidas de los responsables políticos de las policías, de todas cuantas tienen responsabilidad en la prevención de estos asesinatos, no nos sirve de nada citar a Viogén como un medio eficaz, que lo será, si está plenamente operativo. Menos declaraciones y más acciones.

La educación, por supuesto que sí, imprescindible, debemos invertir en medios y personal para que nuestros jóvenes sean educados convenientemente en todo lo relacionado con esta lacra. Pero no debemos olvidar que sus efectos positivos solo se notarán a largo plazo, así que a mejorar este campo sin que ello nos lleve a descuidar otros.

Derecho Penal, una de las bases de nuestro Estado, de la convivencia, de la seguridad. Y las penas a imponer son una parte sustancial del mismo. Se nos dice que no debemos solicitar en caliente un aumento de las mismas, y así debe ser. Espero no estar incurriendo en ese vicio ya que lo mismo que estoy defendiendo ahora lo llevo diciendo años. Una pena muy elevada, por sí misma, no evitará un asesinato concreto, así es. Hay casos, como cuando el asesino es un hombre de 82 años, como ha ocurrido recientemente, en los que ninguna pena será persuasiva, pero un número elevado de casos son protagonizados por hombres de mediana edad que en un momento dado saldrán en libertad tras haber cumplido sus condenas. Creo que muchos de estos asesinos cuando se encuentren en los momentos, meses tal vez, previos a su decisión, sí llegarán a sopesar la cuantía de años de cárcel que deberán cumplir si ejecutan el asesinato. También hay que replantearse los permisos que se conceden cuando las condenas están en fase avanzada de ejecución. Por supuesto que los equipos de valoración tienen que ser quienes propongan y el juez decida, siempre de acuerdo con el principio de rehabilitación que contempla nuestra Constitución, pero la gravedad del delito cometido debería pesar más que la rutinaria aplicación de unos ábacos.

Para finalizar, las potenciales víctimas. Volvamos al entorno ya que algunas de ellas no se encuentran en unas condiciones sicológicas o materiales de denunciar, tienen que ser los familiares y amigos los que confíen en las Fuerzas de Seguridad. Sin denuncia no hay protección posible. Tenemos que conseguir entre todos que disminuyan estos asesinatos machistas.