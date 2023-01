El Rey, sus pitonisos, sus exégetas y mi cuñada

La melancolía forma como una nube alrededor del monarca en el discurso navideño que nos asesta, mientras acaba de asarse lo que sea en el horno y la formación de cuñados, cuñadas (sí, también existen las cuñadas), hermanos, primos, primos hermanos de todos los sexos y géneros conocidos, hijos, nietas y en fin, todo el conjunto más o menos normativo que conforman las familias de los cuatro puntos cardinales de nuestra España, la que nació poco después del big-bang y prevalecerá brillando sobre los luceros más allá del final de la entropía cósmica, según los españoles de la división de honor. La melancolía real, del Rey, o sea, doblemente real, o qué digo, real al cuadrado, para los del plan antiguo. La melancolía, decimos, orla al monarca, según lo veo, como un halo navideño. O eso me parece a mí, que lo miro sin voz, porque quitamos la voz para que no moleste al trasiego que empieza a haber ya en el comedor de Navidad, donde no hablamos menos de dos a la vez, llegando a veces hasta cuatro conversaciones simultáneas si contamos las de los niños — así que figúrate si encima la voz caída y monocorde del monarca.

Conque le quitamos la voz al rey melancólico de la tele, porque como dice mi cuñada, una de ellas, la más descarada y republicana, mañana nos dirán los exégetas qué es lo que nos ha querido decir en realidad; así que, sigue diciendo con abundante sorna, para qué te vas a molestar en escuchar lo que dice, si mañana los periodistas que hacen guardia sobre los luceros, junto con los portavoces de los partidos, más los presidentes de comunidades autónomas con el estro y el plectro monárquico más inflamado nos harán la exégesis del discurso, que ya verás como, por otra parte, vendrá a decir, mutátis mutandis, algo parecido a lo viene diciendo desde el quinquenio pasado y a lo que decía su padre cada año de cada decenio. Al Rey — mi cuñada republicana, ya con dos copas de cava— que nos lo puso Franco cuando pensaba que lo dejaba todo atado y bien atado y ya ves tú: jura que te jura los principios fundamentales del reino y fue morirse el criminal y le faltó tiempo para hacerse demócrata de toda la vida: el muerto (por fin, joder) al hoyo, y el vivo al bollo. Y bien vivo que nos salió el penúltimo Borbón, y buen bollo que se ha ido comiendo el muy vivo mientras nos regalaba sus grandes servicios a la nación— se suelta mi cuñada, hasta que la callamos a miradas impacientes. Porque ahora hablamos de su vástago, Felipe VI, y de su discurso navideño, y de ese halo de melancolía que a mí me pareció ver orlando su regia y sentada figura, ya digo, atendiendo solo a lo que llamamos la comunicación no verbal, porque reitero que lo hemos dejado sin voz, mudo, sin volumen en la tv, o sea.

Y a decir verdad, soy yo solo el que se fija, que la tribu anda como se ha dicho, comentando la actualidad de cuatro en cuatro más las voces de los niños, o sea, todos en español y en estéreo y para el conjunto del vecindario, que no se pierdan ni pizca de nuestra alegría familiar. Uno imagina al Rey, o a su mandado, eligiendo palabra por palabra, fijándolas, limpiándolas y dándoles esplendor, pero luego midiendo bien el peso de su sentido en la frase, lijándoles las posibles aristas, cepillándolas con terciopelo y hasta tiñéndolas y mirando si cabe las acepciones más flexibles; que valgan para Madrid y para Barcelona, para Bilbao y Teruel. Y luego de su lugar en la frase, mirar la frase entera, a ver si puede parecer que dice lo que no dice, o si no dice lo que quiere parecer que dice, y en fin, hasta lograr lo justo para que pueda opinar toda la tropa de exégetas mencionada por mi cuñada la republicana, y así explicar a la grey del monarca lo que el monarca, tan sabiamente, mesuradamente, oportunamente, delicadamente pero no menos firmemente, ha dicho, tanto si lo hemos captado como si no lo hemos captado, ellos, los clarividentes exégetas de la regia majestad, pitonisos y pitonisas del oráculo real, nos explican y nos aclaran lo que tenemos que haber entendido realmente del discurso navideño.

Ah, y que eso que ha dicho, justamente, es lo que había que decir, y lo más sabio y oportuno sobre la situación actual de nuestra patria, tanto para los españoles de primera división, como para los de la división de honor, o los de segunda o tercera regional preferente. Que para eso hacen guardia sobre los luceros ellos, los vigilantes del bien de la nación, sin desmayo y sin más interés que nuestro bienestar material y moral y la grandeza de nuestra patria unida en el contexto de las naciones civilizadoras. Arriba España a vencer, y a ver si amanece, que no es poco; según nos recordó el gran José Luis Cuerda en aquella iluminación genial que nos regaló. Y como decía M. Rajoy, no ese M. Rajoy, el que no se sabe quién es, sino el otro: ¡Viva el vino!