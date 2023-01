Lo del IVA y otras trolas

Durante toda mi vida no he dejado de escuchar cómo economistas y políticos de Izquierda afirmaban que los impuestos indirectos (el IVA sobre todo) eran los más injustos y desiguales, pues gravaban el mismo porcentaje por consumo a ricos y a pobres. La Izquierda defendía subir los impuestos directos (el IRPF sobre todo) a los más ricos, pero en 1982 llegó al poder el PSOE de Felipe González en forma de socialdemocracia descafeinada y sus ministros Boyer y Solchaga, dos liberales disfrazados de progresistas, se dedicaron a privatizar empresas públicas que entregaron con entusiasmo y a bajo coste a amigos y conocidos. Recuerden, o si no vayan a la hemeroteca, cómo pasaron a manos privadas empresas públicas rentables y boyantes; el caso de Galerías Preciados, regalada a amiguetes, fue un caso tan flagrante que sigue provocando bochorno y vergüenza. Luego, con Aznar como presidente del Gobierno, llegaron casos aún peores, como el del Castor, esa empresa privada participada por un tal Florentino Pérez, una verdadera joya del amiguismo en política, que a punto estuvo de hundir media provincia de Castellón y acabar con sus mejores acuíferos con la práctica del fracking, esa técnica que consiste en inyectar agua con sustancias químicas nocivas en capas de pizarra para liberar combustibles fósiles como gas o petróleo, pero a cambio de provocar pequeños terremotos y destrozos enormes en el medio ambiente, y a la que hubo que indemnizar con más de 1.600 millones de euros por el cese de sus actividades; o el caso de las autopistas de peaje radiales de Madrid, también andaba metido el tal Pérez, qué casualidad, que hubo que «rescatar» con varios miles de millones de euros; en ambos casos, a costa de los contribuyentes.

Pues bien, el Gobierno que «hace cosas chulísimas» –al decir de su vicepresidenta segunda– ha subvencionado durante meses y para todos igual el consumo de combustibles en gasolineras, de manera que se descontaba lo mismo a un autónomo que usaba su furgoneta para repartir pan y fruta en la España vaciada que al potentado que llenaba el depósito de su berlina gran lujo para irse de fin de semana a la playa. Ahora, acabada esta «subvención del Gobierno», como si los ministros pagaran de su bolsillo estos descuentos, comienza el año con la rebaja del IVA de algunos productos, de nuevo usando el principal impuesto indirecto para repartir migajas. Se anuncia, eso sí, un impuesto a las grandes fortunas, como si estas no tuvieran mecanismos legales como para evadirlo. España.