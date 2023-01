Derecho penal a la carta

Los problemas que está suscitando la nueva redacción dada a los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, no se limitan a los que provoca el contenido material de los nuevos tipos delictivos previstos en el Código Penal . Por de pronto, la reforma contradice el principio jurídico, especialmente en el orden penal, según el cual está vedado legislar ad personam, esto es, está prohibido legislar para personas concretas. En el caso presente pocas dudas pueden suscitarse sobre la evidencia de haberse legislado en beneficio de determinados líderes del nacionalismo independentista, aunque sus efectos colaterales puedan alcanzar a otras personas o colectivos. En segundo lugar, la reforma del Código Penal también vulnera la exigencia dogmática de utilizar el procedimiento de urgencia solo cuando exista un motivo legítimo que lo justifique, cosa que no sucede en el caso presente por cuanto no tiene tal connotación la pretensión de limpiar el escenario político de manera previa a los próximos procesos electorales municipales, autonómicos o generales.

No puede confundirse el puro oportunismo partidista con los intereses generales de la comunidad o la necesidad de restablecer el orden jurídico conculcado. Los propios proponentes de la reforma, el grupo parlamentario socialista y Esquerra Republicana de Cataluña, reconocen sin empacho el carácter netamente político de la modificación de Código Penal. Se ha presentado por activa y por pasiva como un simple trueque conforme al cual Esquerra presta o alquila sus votos en las cortes Generales al PSOE a cambio del apoyo a sus enmiendas. Su finalidad última es mejorar la suerte penal de sus compañeros. Con un descaro próximo a la chulería los republicanos no hacen el más mínimo esfuerzo en ocultar sus pretensiones. Tienen además el valor de ser una eficaz demostración de fuerza y de poder, logrando al propio tiempo, con prisas y urgencias, tranquilizar los ánimos de sus comilitantes, sabedores todos que después de las elecciones se verá reducida drásticamente su capacidad de presión ante el gobierno cualquiera que salga de las urnas. Más difícil aún resulta entender cuáles son los beneficios que obtiene el Gobierno con ese cambalache. La tesis más generalizada es afirmar que así se garantiza aprobar los Presupuestos Generales del Estado y con ello consagrar la definitiva estabilidad del ejecutivo. Sánchez en mi opinión tenía opciones menos graves para hacer frente a la situación. Así, adoptando una nueva política de alianzas o acordando la prórroga de los presupuestos (de escaso valor de cambio a estas alturas de la legislatura) e incluso arriesgándose a quedarse en minoría. Todo menos grave que el disparatado camino de la reforma exprés del Código Penal . A mayor abundamiento, aunque se aceptara el criterio político de esta reforma, criterio que desde luego no comparto, el buen sentido aconsejaba imponer medidas complementarias capaces de atenuar la irritación de los simpatizantes del PSOE haciendo el trágala más llevadero. Como la inclusión en el acuerdo, que el socio minoritario , debería mantener durante todo el proceso una actitud de silencio y discreción. Lejos de ello, todas las declaraciones de los republicanos se han caracteriza por el afán de provocar daños políticos añadidos al socio mayoritario . Al propio tiempo, la extrema urgencia en su tramitación parlamentaria puede provocar a futuro respuestas judiciales distintas de las pretendidas inicialmente por el legislador como ha ocurrido con la ley del solo sí es sí. No aquilatar con esmero los problemas técnicos jurídicos siempre es arriesgado e imprudente. La ambigüedad, la insuficiencia, la contradicción y la confusión constituyen el caldo de cultivo más eficiente para la creación de errores jurídicos o judiciales de difícil resolución. Hace escasos días se ha aprobado definitivamente la reforma del Código Penal y pese a que fue precedida de una fuerte y agria polémica, lo cierto es que a fecha de hoy, el tema ya está fuera de la agenda política. No se menciona en ningún foro. Diríase que se han ido acumulando polémicas de mayor enjundia al parecer y en todo caso suficientes para dar digna sepultura a la reforma cuando lo cierto es que es el acontecimiento más significativo desde un punto de vista negativo de la actual crisis entre el poder judicial y el poder ejecutivo. Se ha resuelto el problema de la renovación de los miembros de Tribunal Constitucional, lo que alivia el clímax político, pero sigue vivo el escándalo de la renovación de los miembros del CGPJ. Cada día que pasa sin resolverse hunde un poco más la institución en la charca embarrada en que se encuentra sumida. En calidad de juez y político ya jubilado me atrevería a aconsejar a quienes se dedican o pretenden dedicarse a la política que tengan muy claro que nunca, pero nunca, deberían pleitear contra los jueces, pues ellos son finalmente los únicos intérpretes de la ley, los únicos que dictan sentencias. Los demás solo opinamos. Los jueces, como los elefantes, nunca olvidan sus ancestrales sendas. Los jueces, en suma, nunca olvidan.