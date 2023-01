La primera vez que oí hablar de fondos financieros fue hace ya muchos años. Dos hombres de negocios con los que tenía una circunstancial relación —uno alemán, otro catalán—, me pidieron información sobre posibles inversores aragoneses para «un fondo de energías renovables». Como tampoco dominaba yo este último concepto, igualmente debieron instruirme antes de que se me ocurriera sugerirles nombres de media docena de empresarios a quienes tal vez pudieran interesar sus «productos» (de este modo, como si tuvieran corporeidad, fabricación industrial, piezas, engranajes, pesos y medidas los designaban). Pero, en apenas dos días que llevaban en la capital aragonesa ya se habían entrevistado con esos mismas empresas, por lo que necesitaban, y así me lo pedían, una información más detallada, nombres y contactos específicamente relacionados con la generación y distribución de energías. Ahí ya no les pude ayudar...

Dos décadas, más o menos, después de aquella anécdota, los fondos en «renovables» y en otros muchos sectores de la economía aragonesa son ya una realidad. Tan generalizados y trascendentes como, por ejemplo, los fondos con capital extranjero o mixto que dominan el mercado inmobiliario de ciudades como Barcelona. Su ayuntamiento, con la siempre reivindicativa y ambigua Ada Colau al frente, ha fracasado en su intento de abaratar el mercado de alquiler de viviendas, en constante ascenso hasta alcanzar cotas prohibitivas para buena parte de la población, que ni puede comprar pisos ni alquilarlos más allá de una siniestra habitación en algún deteriorado inmueble del extrarradio... En cambio, en Canadá acaba de aprobarse una ley que limita la adquisición de pisos o edificios por fondos de capital extranjero cuya hegemonía, de llegar a producirse, pudiera controlar el mercado inmobiliario canadiense en su propio beneficio. España, con la excepción de su patrimonio protegido, está prácticamente en venta en su conjunto, totalmente abierta a la inversión de estos fondos. Se venden fincas, edificios... Lo que hagan con sus nuevas propiedades esos inversores sin nombre, saudíes, bancos, narcos, bimillonarios, será cosa de ellos... Si abusan, si explotan y especulan, si degeneran en fondos buitres royendo como carroña hasta el último euro, ¿de quién, moral, políticamente, será la culpa?