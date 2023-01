No se mueran

Hoy les voy a relatar una historia de horror cotidiano que casi haría reír si no fuera porque no tiene maldita la gracia. En diciembre de 2020 murió mi padre. Se solicitó el cambio de contrato de gas, pero el mantenimiento seguían pasándolo doblemente, uno para el nuevo contrato de la viuda y otro para el contrato ya anulado del difunto. Mi señora madre, como toda persona mayor, se angustia con las cosas que la superan. Mi hermano llamó a 257 sitios y no había forma, así que, ya en enero de 2021, un conocido nos acompañó a las oficinas de la empresa y una amable chica que trabajaba en ellas nos hizo una reclamación en la que se aportaba como documentación el nuevo contrato de mi madre (y su mantenimiento), el certificado de defunción de mi padre y el libro de familia. Ni caso. Devolvíamos los recibos para no seguir pagando doblemente por el mantenimiento... ¡y tenían el valor de escribir para que nos pasásemos a pagar en mano a sus oficinas! Así que este diciembre, cuando mi señor padre llevaba ya dos años muerto, me harté y escribí a una dirección que le dieron a mi hermano en una de sus incontables llamadas ya no sé si a Barcelona o a Sebastopol. Les escribí una carta muy graciosa explicándoles todo esto. Pero ellos tienen más gracia. Por increíble que parezca a finales de diciembre ME CONTESTARON. Bueno, a mí no, ¡le contestaron a DON RAFAEL BERNAD! Tanta gran empresa, tanto beneficio, dos años de toreo, de llamadas, de quejas por escrito con mi mejor prosa... y aún no hemos conseguido que se enteren de que mi padre se ha muerto. Le piden disculpas, eso sí. De momento no han devuelto ni un euro, pero se han disculpado por su demora. Otro recibo más y me persono en sus oficinas con las cenizas de mi padre. Y se lo cuento a ustedes. Les aconsejo, en cualquier caso, no morirse. Trae muchísimo lío.