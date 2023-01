Estaciones de esquí inaccesibles

Durante el pasado puente de la Constitución, miembros de la Asociación ADRYA con diversidad funcional (muchos de ellos en silla de ruedas), nos desplazamos hasta las estaciones invernales de Astún y Candanchú con el fin de disfrutar practicando esquí alpino adaptado. La experiencia fue inolvidable pero, no obstante, queremos dar a conocer la problemática con la que nos encontramos colectivos como el nuestro de personas con diversidad funcional y movilidad reducida, a la hora de intentar disfrutar de la naturaleza y de deportes como el esquí.

En primer lugar, la accesibilidad en las estaciones. Deja mucho que desear presentando barreras a nivel de accesibilidad, como el imposible acceso directo desde el parking a la zona esquiable (no podemos acceder a la estación a través de un ascensor), habiendo escaleras en vez de rampas en toda la instalación, tornos con unas dimensiones imposibles para poder acceder con monoesquí o baquette, o las vías de acceso que facilita la estación, las cuales no siempre están disponibles ni con las condiciones idóneas como pueden ser los baños adaptados, etc. ¿Por qué no se exige lo mismo que en instalaciones como polideportivos, gimnasios o centros deportivos? Es necesaria la supresión de barreras arquitectónicas, la mejora de accesibilidad y tener unos remontes adecuados y adaptados para poder disfrutar, al igual que cualquier persona, de los deportes de nieve.

En segundo lugar, el personal de las estaciones de esquí: profesores, remonteros y pisters. Nos consta y agradecemos su buena voluntad y profesionalidad pero, dado que, en general, no han recibido formación específica para tratar con personas con diversidad funcional en sus variantes, nos encontramos a menudo con dificultades a la hora de utilizar los accesos a los remontes mecánicos, el manejo de las velocidades en los mismos, un tratamiento correcto a la hora de un eventual contratiempo, como puede ser la asistencia a un lesionado dependiendo de la diversidad funcional y el material específico que utilice el deportista, etc. Creemos imprescindible que se les ofrezca una formación específica para poder atender a la creciente demanda de usuarios con distintos tipos de diversidad funcional.

Por último, el coste de los forfaits. En otras estaciones de España, que nos llevan años de ventaja en el terreno del esquí adaptado, además de contar, en general, con instalaciones más accesibles, el coste del forfait para personas con una discapacidad reconocida está en torno a unos 20 euros al día y un precio similar para la persona acompañante. Aunque disfrutamos enormemente de experiencias junto a nuestros usuarios con discapacidad, el hecho de necesitar un acompañante, no es por gusto. Es decir, una persona con discapacidad no necesita un acompañante para poder esquiar; en el caso de nuestros usuarios, es una necesidad obligada, no un capricho.

En el valle de Aragón, obtenemos únicamente un descuento del 10% sobre el precio general y no hay ninguna rebaja para sacar un forfait de debutante con discapacidad, y aun habiendo repetido la experiencia (ya que realizamos la misma actividad en febrero) y poniendo de manifiesto la necesidad de un descuento, no ha habido cambio por parte de las estaciones.

Tenemos todo el derecho a disfrutar de la naturaleza y de los deportes de nieve, al igual que cualquier persona sin discapacidad. Hacemos un esfuerzo sobrehumano y nos gustaría que las empresas del sector de la nieve en Aragón empatizaran con colectivos como el nuestro y nos ayudaran a poder practicar el esquí y el snowboard adaptados, en las mejores condiciones posibles.