Lo de Cuca y Brasil

Cada vez que Trump se saltaba una norma del Estado de Derecho, cada vez que rompía el marco de lo aceptado en una de las democracias más consolidadas del mundo, a mí me explotaba la cabeza. Lo hizo durante cuatro años, tuiteando con el móvil en una mano y una hamburguesa en la otra. Así me lo imaginaba yo, con la cara color ladrillo, en un sofá reclinable y con una enorme pantalla de televisión en la pared. Esa capacidad de cuestionarlo todo, de reventarlo todo como un niño psicópata, resultaba fascinante. Pero Trump solo hay uno, y lo que hizo es difícil de superar. Pero se puede replicar, eso sí. Cuando la turba ocupó este fin de semana las principales instituciones de Brasil, se repitió el patrón. Bolsonaro es otro de esos payasos populistas a los que la democracia desalojó del poder, y no le da más que para recorrer el camino que ya siguió Trump, el maestro. Pienso en la ventaja de saber por dónde se desintegrarán estos líderes para prevenir lo que puede pasar en el futuro si dejamos que sigan medrando a costa de nuestros votos. Su política de caca, culo, pis se vuelve previsible. Pero lo que confieso que sí me ha sorprendido es el tuit de Cuca Gamarra, que ha interpretado lo que pasó en Brasil de la siguiente forma: «Contigo, en España esto es ahora un simple desorden público, Pedro Sánchez». Veo la pauta en la ultraderecha, pero no pillo la pauta en el PP. ¿Feijóo no era la revolución tranquila? ¿Y por qué tiene a esta señora hiperventilada como portavoz? Hablando de repetir patrones, mira en qué se ha convertido el antaño respetable Partido Republicano de Estados Unidos: en una mayoría conservadora y una minoría loquísima. Lo digo por lo de las pautas que se repiten...