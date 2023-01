Cuesta ‘nostra’

Las cuestas son pendientes que tendemos a sufrir más que a subir. El plano es neutro, pero la perspectiva es subjetiva. El máximo esfuerzo para acometer un ascenso se describe con el verbo escalar. Pero no existe una palabra que defina el mismo grado de dificultad para el descenso.

Cada nuevo año nos recuerdan que lo comenzamos cuesta arriba. Como si nos quisieran devolver a una realidad más ficticia que la vivida en las pasadas fiestas. Buscamos ascender en el escalafón social. Pedimos un ascenso para comer mejor, no como los ricos sino como los sanos. Dicen que la eternidad está arriba en los cielos, mientras que al infierno se desciende de culo. Si no hay esfuerzo, no cuesta. Y si no cuesta, no tiene valor. Nos imponen el sacrificio como algo inseparable de la vida. ¡No saben lo que cansa no esforzarse y ser aceptado socialmente! Llegaba yo cargado de angustia a esta anualidad y me encuentro con el mes con menos lunes laborables de todo el año en Zaragoza.

Mientras arremangaba mis neuronas para empezar a escribir, caigo en la cuenta de que ya se nos ha ido casi la mitad de la primera mensualidad que nos gira 2023. Jugando a las damas en enero, hemos saltado del puente de año nuevo al de reyes, y ya se acerca otro dígito de calorías en forma de rosco de San Valero.

Si estamos en la casilla de salida, no parece lógico que nos desanimen mientras acomodamos nuestra postura para el inicio de la carrera. Nos señalan curvas de futuro y peldaños de fatiga para el paseo vital que comenzamos. Nos ponen el semáforo en rojo a la vez que nos empujan a salir al sprint. Comenzamos en una cuesta con más estabilidad que pendiente. Avanzamos, camino de la luz que ganamos y del frío que perdemos.

Si el tiempo es relativo, no debemos analizarlo como si cotizara al alza cada día. Asumimos la lógica de la penuria con tanta resignación que somos un Sísifo de nuestra propia agenda. Nos permitimos tachar las fechas del calendario, y es el almanaque el que nos tiene marcados como si fuera el defensa central del tiempo.

Ahora toca la cuesta de enero y nos empequeñecemos para sentir que cualquier paso que damos lo hacemos con pies de plomo. Miramos con temor el horizonte del año, porque todo a nuestro alrededor nos obliga a agacharnos para jibarizar nuestras expectativas. La estrategia para rebelarse contra el paso del tiempo, usa y abusa de cirugías estéticas y filtros estáticos. Pero el problema no está en nosotros, sino en el diseño que nos marcan para temporizar cada arruga y cada cana. Si el tiempo es una obligación, la vida es un trabajo. Mala cosa.

El buen dios Jano, tan romano como los calamares rebozados, da nombre a este incómodo mes. Con la ayuda de la profana protección de esta deidad, las democracias norteamericana y brasileña siguen en su sitio. Recordemos que Jano ya tuvo que intervenir para evitar otro asalto al Capitolio, en este caso en Roma, frente a los sabinos de la Italia prerromana. Cierto que ese pueblo era bastante más sensato y vestía con mayor elegancia que los intolerantes, ya sean bucéfalos yanquis o estultos brasileños. Trumpistas y bolsonaristas son familias de una misma especie de «fascinerosos», es decir fascistas facinerosos. El problema es que estos virus del autoritarismo intransigente se reproducen por diversos países, incluido el nuestro, a ritmo de «Opus». El camino de la democracia es una cuesta para los fanáticos. Por eso su objetivo es el sabotaje. Podríamos rememorar a Antonio Machado, recitando: «demócrata, no hay democracia, se hace democracia al participar». Serrat lo hubiera versionado con certeza en los Cantares del poeta.

Aceptamos el chantaje propio, con la cuesta nostra, como buenos masoquistas del reloj. Pero las soluciones de la vida se trabajan cada día. Cada amanecer es tan libre de celebraciones como de conmemoraciones sin fecha fija. Si dependemos del calendario perdemos nuestra libertad. Si nos obsesionamos con beber las horas, emborrachándonos de tiempo, no seremos puntuales con la diversión. Lo más cerca que está mañana, es hoy. Nuestra vida se parece más a la cuesta «mágica» del Moncayo. Todos la vemos en ascenso y resulta que es una bajada. Nos fiamos más de la percepción que de la realidad, con lo que nos empeñamos en escalar hacia abajo. Cuando nos damos cuenta, ya hemos excavado bajo tierra.

Confiemos más en la ley de la gravedad, ya que todo lo que sube tiene que bajar. O mejor, en el principio de levedad vital que sugiere, ante las cuestas, escoger el camino que desciende.