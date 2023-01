Lo público es tuyo y mío

La semana pasada fui a un edificio público y me alegré mucho al ver que por fin habían puesto unos ascensores nuevos, accesibles y que funcionaban correctamente, pero me produjo cierta rabia ver que tan nuevos y ya estaban vandalizados con rayas y dibujos por las paredes. Me diréis que tendría que darme lo mismo porque el elevador en cuestión no es mío, pero es que no es cierto, porque ese ascensor, doy por hecho, que se ha pagado con mis impuestos y por lo tanto sí que lo es.

Lo público es lo común, lo que es de utilidad para todos, lo que atañe al colectivo, a la comunidad, justo lo contrario a lo privado, que atañe al interés y utilidad particular o individual. ¿Por qué esta sociedad le da tan poco valor a lo público? ¿Por qué la ciudadanía siente tanto desapego por lo común? Por norma general delegamos su gestión en la Administración regida por nuestros gobernantes y es probable que muchos ciudadanos no se sientan representados por estas instituciones. También puede deberse a la sensación de que las personas no tienen control sobre lo que les sucede o a la falta de oportunidades para participar en la vida política y social. Si no puedo opinar ni decidir, ¡qué más me da! Gran error, porque al final esto acaba siendo como una pescadilla que se muerde la cola. Laisser faire, laisser passer, que nuestros recursos, nuestros servicios, la sanidad, la educación, el transporte, los edificios, nuestras farolas, parques … sigan el curso que tengan que seguir. Pero, ¿qué pasa cuando fallan? Porque bien que nos llevamos las manos en la cabeza cuando tenemos que esperar 48 horas para ser trasladados a una cama hospitalaria desde las urgencias o cuando durante meses tenemos que salir una hora antes para llegar al trabajo porque el transporte está paralizado. Mal también que aquellos en los que delegamos la gestión, nuestros gobernantes, acaben creyendo que lo público les pertenece a ellos y solo a ellos, porque, si además mangonearlo tiene cada vez un menor castigo, acaban o bien privatizándolo y como consecuencia beneficiando a unos pocos o hasta robándonoslo y malversándolo. Desde mi rincón les pido que reflexionen un poquito y se sientan tan dueños de lo público como de sus bienes privados porque lo común no es de ellos, sino tuyo y mío, es decir, nuestro. Porque solo existe gracias al esfuerzo y solidaridad conjunta de la sociedad y solo existirá si lo protegemos desde pequeños actos como pueda ser la pulcritud personal en su uso hasta grandes , como la defensa colectiva , y desde luego la no permisibilidad de que ni se destruya ni se apodere nadie de ello.