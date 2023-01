Suma indecencia

Desconozco cuáles son los extraños mecanismos por los que algunas personas de escasa preparación, menos empáticas que un berberecho y torpes de solemnidad consiguen ocupar cargos públicos relevantes como el de secretario de Estado, o incluso ministro; y también ignoro cómo logran trepar en el partido político correspondiente hasta alcanzar esos puestos. Digo esto tras escuchar las declaraciones de Ángela Rodríguez, secretaria de Estado del ministerio de Igualdad, que esta semana se ha hecho conocida por unos indecentes comentarios sobre la llamada ley del solo sí es sí y su aplicación.

En una mesa redonda y acompañada por cuatro personas más, esta secretaria de Estado, segundo cargo del ministerio, se cachondeaba e ironizaba sobre la rebaja de penas que los jueces (y juezas) están aplicando a delincuentes condenados por agresiones sexuales. Tras el aluvión de críticas que ha recibido, tanto desde la oposición, que ha pedido unánimemente su dimisión, como desde destacados miembros del ala socialista del propio Gobierno, la señora Rodríguez no solo no ha pedido perdón por esos comentarios tan miserables y burlones, sino que se ha ratificado en sus posiciones acusando a todo el mundo que le ha afeado su indigna conducta de «manipular» y de intentar frenar las leyes a favor de las mujeres.

¿Se imaginan que las mismas palabras de la secretaria de Estado, incluso con una entonación menos burda y soez, las hubiera pronunciado un hombre? ¿Cómo es posible que, a menos en el momento de escribir estas líneas, esa señora no haya sido cesada fulminantemente y enviada con el correspondiente y protocolario «agradecimiento por los servicios prestados» a su casa? Más sectarismo no cabe. Esta licenciada en Filosofía por la universidad de Santiago, a la que no se le conoce otra ocupación que haber vivido de las feraces ubres de la política, es la prueba manifiesta de que algo falla en la universidad española.

«Que un hombre termine en la cárcel porque era su agresor, eso es importante, no quiero minusvalorar la relevancia que ello tiene, pero es verdad que a lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado ya o después de haberla violado ya», comenta con un vomitivo tono la dicha señora, entre lamentables risas y chabacanas apostillas.

En política, como en la vida cotidiana, se cometen muchos errores, pero una persona decente y cabal los admite y los corrige o dimite. Esta señora, que cobra más de cien mil euros brutos anuales, no; seguro que se cree en posesión de la verdad absoluta.