¿Quién encarece la alimentación?

Desde Comisiones Obreras se decía esta semana: hay empresas en España que están engordando sus márgenes de negocio. O sea, que aunque ellas paguen menos por el coste de algunos productos, al consumidor se lo siguen subiendo. Es la mala práctica que se empieza a sentir entre los consumidores españoles por mucho que desde el Gobierno central se diga que los precios siempre tardan en bajar. Pero es que ahora, el problema es que aunque todo baje, la cuenta que se paga por los alimentos sigue marcando cifras al alza.

Realmente hay poca justificación para que los precios de la bolsa de la compra sigan cada día más caros. En los últimos cuatro meses del año pasado, la energía, el transporte y la producción son más baratos. En este último cuatrimestre del 2022 la caída del IPC ha sido considerable, pasando en todo el país del 10,5% al 5,7%, básicamente porque la luz ha descendido un 30% en todo el año y los carburantes del transporte han ido a la baja entre un 11% y un 12%. Sin embargo, los alimentos, en ese mismo año 2022, han subido un 15,9%, lo que viene a demostrar que alguien está engordando los precios, es decir, que alguien tiene un margen de ganancia muy grande. Solo el mes pasado de diciembre, el precio del aceite subió más del 6%, un 38% en todo el año; la leche se ha disparado anualmente un 27% (un 3,7% en diciembre) y los huevos, un 28% en los doce meses. Productos que siempre han tenido precios más moderados, como las legumbres, se han disparado en el mes de la Navidad un 2%, yéndose al 5% de subida durante todo el año. Esto es insostenible y no hay nadie que lo entienda. La única interpretación que encaja es que se deba a las subidas internas que realizan las empresas para propiciar unos beneficios más altos en 2022, eso sí, en todos los sectores de la producción y servicios. Los beneficios empresariales han aumentado en un año un 42% y los márgenes comerciales, un 30%. Unas cifras un tanto desmesuradas.

Ante esta situación, el Gobierno español debería tomar medidas para atajar este exceso de márgenes empresariales o de lo contrario se puede entrar en una inflación de carácter estratégica que puede tener una clara repercusión en los salarios de los trabajadores y puede conducirnos a una recesión en el consumo y a la larga, a la destrucción de empleo.

Porque, al menos aparentemente, se podría decir que ya ha pasado lo peor de la crisis y los precios deberían tender a moderarse durante 2023, aunque en este mes de enero hay que tener en cuenta que los carburantes pueden marcar una tendencia alcista por la desaparición de la ayuda estatal de los 20 céntimos al litro. Pero no hay que olvidar que España tiene el IPC más bajo de la zona euro y que la tendencia en todos los mercados es de moderación. Estos días hemos conocido cómo muchos países de nuestro eterno han cerrado el año con una inflación a la baja, como Francia, con un 5,9%. Pero Alemania ha pasado de un 11% a un 9,6%; Grecia, de un 12% a un 7,6%, e incluso EEUU, que estaba también en un 11%, ha cerrado el ejercicio del 2022 con un 6,5%. Con lo que se ve que, efectivamente, la época mala parece que se deja atrás.

Es evidente que la intervención en los precios de la energía, la exención ibérica, trasladada después a toda Europa, ha sido una decisión acertada. Lo mismo que las ayudas a los carburantes. Estos días, incluso los precios por los portes marítimos han descendido a niveles de mucho antes de la pandemia, como en 2018, lo que evitará los cuellos de botella que se formaban en los puertos y que provocaba colapsos como el de la campa de vehículos de la fábrica de Stellantis en Figueruelas. O sea, que todo va a la baja. Por eso conviene actuar y hacerlo con mucho tacto. EEUU ya está moderando la subida de los tipos de interés, y es que si los precios bajan no tiene ningún sentido que el coste del dinero se encarezca. El Banco Central Europeo debería ir en la misma línea. Es probable que en febrero vuelvan a subirlos, pero que el porcentaje no sea elevado. Sería un grave error que podría acelerar una recesión que sería muy perjudicial nuevamente para todos los países del entorno europeo. Es evidente que la solución al problema no debe recaer una vez más en los consumidores.