En España solo hay locos

León Felipe escribió que en España ya no hay locos pero ahora uno se pregunta si existe otra cosa. Esta semana la Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha bromeado sobre los agresores sexuales que reciben sentencias más leves con la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Atribuyó el escándalo a la manipulación de la extrema derecha y luego pidió disculpas a quienes no tuvieran capacidad para apreciar el sarcasmo. El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que es de Vox y sacó un casco de motero tras llegar a un acto en coche oficial, anunció que se obligaría a los médicos a ofrecer a las embarazadas que quisieran interrumpir la gestación la posibilidad de escuchar el latido del feto y una ecografía en 4D.

La medida, estúpida, no era su competencia. No dijo fechas ni presupuesto. Cuando le preguntaron en qué semana se haría la ecografía, dijo que no sabía de embarazos, porque al parecer no se necesita tener ni idea para legislar. El anuncio ocupó portadas y protagonizó tertulias: una nueva alarma antifascista, contra los que atacan la libertad de las mujeres, y a ver si el PP desautoriza o muestra lo que realmente es, etc. No se conocía nada tan grave desde la última canción de Shakira. La polvareda distrajo un poco del auto del juez Llarena, que desmontaba las justificaciones espurias de la derogación de la sedición y que decía que en su opinión el tipo atenuado de la malversación no se aplica a Carles Puigdemont. Veremos.

Pero la Secretaria de Estado de Igualdad había estado inusualmente acertada en su podcast -lo normal es que una secretaria de Estado tenga un podcast, ¿para qué existe ese cargo si no?- cuando habló de diarrea legislativa de su ministerio, generalizable al Gobierno. Sus palabras sobre las rebajas de penas a los violadores han generado peticiones de rectificación y dimisión. Pero lo grave son la chapuza de la reforma y las justificaciones (despreciar las advertencias técnicas, culpar a los jueces, explicarnos que el punitivismo es malo, cuando la demagogia y el punitivismo fueron dos elementos básicos en la propaganda para cambiar la ley anterior): en un Gobierno medianamente normal, Rodríguez Pam y su superior Irene Montero habrían sido cesadas hace tiempo.

Y si no estuviéramos enloquecidos por el trilerismo, recordaríamos que el Consejo de Ministros es un órgano colegiado y el presidente del Gobierno es el responsable del resultado no deseado de la reforma, y en lo contraproducente que ha sido para la causa del feminismo dejar el ministerio en manos de Unidas Podemos. Pero ya dijo Baltasar Gracián que antes loco con todos que cuerdo a solas.