El valor de la esperanza

No, no es buena manera de comenzar el año. Al menos a mí no me lo parece y no creo que se trate de pesimismo circunstancial ni antropológico. Desde luego no lo es para quienes las imágenes del asalto a las instituciones brasileñas con sede en Brasilia se nos presentan como un déjà vu del 6 de enero de 2021. Me refiero, por supuesto, a la vergonzosa e infame estampa que provenía del Capitolio de Estados Unidos con que hubimos de acompañar la sobremesa del día De Reyes y que, desde luego, no tenía nada que ver con un buen augurio. En la vida hay pocas casualidades, en política ninguna.

No es por azar que un virus, este no biológico, recorra buena parte del mundo destruyendo cuanto toca y dejando a su paso una democracia asolada. Por lo visto se había dado por hecho que ser demócrata era parecido a ser alto o de pelo negro, una cualidad natural con la que se nace y, con un poco de suerte, se es bendecido. Nada que ver, ser demócrata es una actitud, un camino, una forma de vida en todos los sentidos. Una elección y, a día de hoy, una virtud no demasiado común ni cómoda. Ser demócrata significa aceptar la derrota como se acepta la victoria, como una fase, una etapa, una posibilidad que, en todo caso, no tiene por qué darse ni menos, repetirse o ser eterna. Pero para ello es preciso, previamente, asumir que mi opinión, mi parecer o ideología no son la encarnación de una verdad absoluta que se posee o se mancilla, que hacen faltan muchas más perspectivas que una sola para conocer la realidad y, en consecuencia, poder entrever cuál es su verdad. Es posible que, en esta como en otras ocasiones, nos sintamos algo huérfanos, faltos de la sensatez que aporta la sabiduría. Contar con referentes coetáneos de reconocimiento indubitado resulta más difícil cada vez, ensanchado hasta la náusea el campo del partidismo y el poder de los acólitos. Prefiero, en esta ocasión al menos, detener la memoria en el pasado y recurrir de nuevo a un poeta. No por caprichoso ni desdoro a otros saberes o maneras de entender la existencia sino porque los poetas, los buenos, son lo más parecido a los profetas, es decir, a quienes, con exigida belleza, intuyen y expresan los perfiles de la verdad. Estoy pensando en Machado y en sus Campos de Castilla. Tal vez sea porque allí la sobriedad de la tierra permite ver con claridad lo que la viste y puebla. Aunque, bien mirado, muy probablemente también tenga que ver el hecho de ser depositario y poseedor de la luz de Andalucía que todo lo desnuda y, sin ofensa, muestra al descubierto. Por eso o por los benditos motivos que sea, creo, como Don Antonio, que «la verdad es la esperanza», siendo la verdad otra búsqueda, o quizás la misma de la propia democracia. Un camino de humildad en el que convergen caminantes que, por distintos, no han de ser enemigos, sino, antes bien, sabedores de que sus búsquedas requieren de la conformidad y confirmación del otro. Sin ese esfuerzo, la ley que dé forma y estructura al momento y al contexto, solo será como los edificios, esculturas y espacios compartidos objeto del más indigno pisoteo y tratamiento. *