Zona de alta tomadura de pelo

Diferentes estudios cuantifican entre 30.000 y 50.000 las muertes prematuras anuales en España por contaminación. Por comparar: el covid ha matado alrededor de 120.000 personas y parece que aquí va de capa caída. Por ello, la UE exigió hace tiempo que se tomaran medidas. De hecho, como no se hizo o se hizo poco, el pasado mes de diciembre el Tribunal de Justicia de la UE ha condenado a España por incumplir normativas relativas a la contaminación atmosférica. Es cuestión de tiempo, si no se hace nada, que esa condena devenga en sanciones millonarias. Es por ello que la ley obliga al establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones en localidades de más de 50.000 habitantes. En estas zonas de la ciudad se limita el tránsito y el aparcamiento a determinados vehículos.

Analicemos y comparemos lo que se ha hecho en Zaragoza con lo que se ha hecho en otros lugares. Para empezar, veamos el tamaño de dicha zona. Ocupa la mitad del distrito de Casco Histórico, es decir 1 km2. La Zaragoza Urbana tiene 247 km2. Por comparar: el área prevista en Barcelona incluye 90 km2 y afecta a varios municipios, y en Madrid ocupa la M-30 y su interior además de las zonas especiales de centro y Plaza Elíptica. Valladolid, que tiene la mitad del tamaño de Zaragoza, ha restringido 3,1 km2. Podemos ver que Zaragoza no ha sido muy ambiciosa. La cosa aún es más graciosa cuando resulta que de ese 1 km2 aproximadamente la mitad ya es peatonal.

Quizá la zona sea pequeña pero muy restrictiva. Los vehículos que no podrán entrar son solo los de gasolina de antes de 2001 y los diesel de antes de 2006. Vehículos con más de 20 años. Perdón, que las motos y los camiones sí podrán entrar, también los vehículos históricos y los de discapacitados y los de los residentes en la zona. Vamos, que casi podrá entrar cualquier vehículo. Además, no hay ningún plan para incrementar las restricciones poco a poco como sí incluyen Madrid o Barcelona, por ejemplo. Pero lo que se lleva la palma de la tomadura de pelo es que el ayuntamiento ha dicho abiertamente que los incumplimientos no se van a multar. Es decir, aunque en ese medio km2 entre alguno de los escasísimos coches que lo tendrían prohibido, no recibirá sanción alguna. A los zaragozanos nos tomará el pelo el señor Azcón, pero me temo que a Europa no. Al final respiraremos contaminación y además tendremos que pagar las multas que, con razón, ponga la UE.