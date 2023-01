La ira de las diosas

El asunto sentimental Shakira-Piqué abre telediarios. Pero en el subtexto del discurso de la frivolité también pueden leerse ideas trascendentes que le toman el pulso a la sociedad. Bajo el argumento de la dignidad fluye la vieja ley no escrita de que la mujer se calle. ¿Que tu pareja ha traicionado una relación, te ha humillado públicamente con una señorita 20 años menor y te ha puesto en todas las bocas? No importa, tú digna y a callar por el bien de los niños y por la paz mundial, no vayan a decir que te duele. Pues supongo que sí duele, y que si eres Shakira y eres más guapa, más rica y mueves más hilos que tu pareja, igual te apetece hacer una calculadísima peineta y facturar de paso todo lo que el mal gusto de la gente tenga a bien concederte.

Porque no olvidemos que lanzar una canción no obliga a nadie a verla y Shakira no ha obligado a los que la critican a hacerla (más) rica. En cuanto a la preocupación por sus hijos que parecen tener algunos, lo cierto es que por lo visto son dos chicos guapísimos y sanísimos, queridos por sus padres y con el futuro más asegurado que ninguno de los nuestros, así que relativicemos un poco. A las muchas ventajas que les han tocado en suerte tendrán que añadir alguna desventaja. Después de todo, es una canción y ella es cantante. No es tan distinto a lo que han hecho otros muchos artistas reflejando en sus obras lo que podemos intuir como parte de su vida. Desde Julio Iglesias con su famosísimo «lo mejor de tu vida me lo he llevado yo» a todo el Marinero de luces de la Pantoja, al Punto de partida de la Jurado, pasando por reprimendas más actuales y latineras tipo Karol G. a su Anuel et caetera. El artista se inspira en lo que quiere y hace con ello lo que le da la gana. ¿Que no nos gusta? Basta con no sumarnos a su consumo. Allá se apañen.