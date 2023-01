Se ha apuntado que la banda terrorista ETA llegó a asesinar en España en torno a 850 personas en medio siglo. El terrorismo patriarcal, según datos de Feminicidio.net, ha segado la vida de 1.359 mujeres desde 2010; solo en 2022 hubo 99 asesinatos. No se trata de entrar en una competición de crímenes, sino de llamar la atención sobre la diferente sensibilidad y capacidad de acción de la sociedad en general, de políticos y políticas e instancias de poder, en particular, frente a la violencia en función de su procedencia. Terrorismo patriarcal, machista, sexista… Cualquiera de estas formulaciones podría servir para definir e impugnar algunos de los mecanismos de reproducción del poder de los varones como colectivo sobre las mujeres. Como apunta Celia Amorós, conceptualizar bien resulta imprescindible para politizar de forma adecuada. El patriarcado combina la socialización jerarquizada y la naturalización de los estereotipos sexuales con la dosificación del miedo o la muerte. ¿Qué mayor dominio que el que se manifiesta a través del poder sobre la vida? Sabemos que los asesinatos son apenas la punta del iceberg del machismo, del poder patriarcal, en sus múltiples facetas, desplegado sobre el sexo femenino desde que tenemos conocimiento histórico.

Es evidente que la modulación de la violencia sigue siendo nervio del sistema patriarcal señalando roles y espacios a las mujeres, restringiendo sus movimientos, ahogando su capacidad de autonomía y libertad, ninguneando sus experiencias o violando o matando. Administrar la violencia constante, sea la más brutal o la más sutil, induce a su invisibilidad, a su normalización, a que la sociedad no tenga conciencia de la barbarie.

Sin embargo, esa agresividad machista se ha hecho evidente, y no por casualidad aunque aún insuficiente a juzgar por el grado de indiferencia social, de políticas tacañas cuando no contrarias a la igualdad entre los sexos. La conceptualización –y politización– feminista ha puesto de manifiesto el abuso y el ultraje masculino. Ya no son admisibles ciertas prácticas discursivas que hablan de muertes como algo anecdótico. Crimen pasional, delirio individual de un sujeto que pierde la cabeza, violencia doméstica… resultan denominaciones inaceptables en democracia. El feminismo ha hecho ver que esas muertes son apenas un síntoma brutal de un problema de dimensiones colosales; son exponente de una dominación primigenia, estructural e histórica que los varones ejercen sobre el otro sexo, la mitad de la humanidad, nada más y nada menos.

El feminismo ha permitido comprender que ese control del colectivo de los varones sobre las mujeres es profundo, multidimensional, cambiante y adaptativo. Desde que nacemos, en la propia familia, con el rosa y el azul. En la educación, que no cuestiona una cultura dominante androcéntrica y patriarcal que obvia a la mitad de la especie, cuando no la denigra; una escuela que no cuestiona las formas sexistas de socialización; un espacio en el que, con la doctrina transgenerista, se están revirtiendo los pocos avances logrados en igualdad (Congreso Internacional DoFemCo); un sistema educativo en el que el profesorado ni conoce ni tiene herramientas para comprender y abordar las dinámicas que excluyen a la mitad de la ciudadanía.

También se manifiesta ese poder en los espacios laborales, costosamente conseguidos en los que la infravaloración y el acoso sexual es norma persistente; en cualquier ámbito de poder donde se relega a las mujeres, por serlo. Muestra su cara más brutal en la persistencia y naturalización de industrias como la prostitución, el negocio de los vientres de alquiler…

Escuela de desigualdad

El sistema patriarcal no solo puede definirse como una estructura de poder, también puede ser entendido como una escuela de desigualdad que hace apología de la violencia, la explotación, el silenciamiento y la humillación de las mujeres. Hacer frente a esa barbarie ancestral y ubicua exige coraje político, medidas de calado para caminar hacia sociedades más justas e igualitarias.

¿Tienen que ver la socialización jerárquica y sexista, la difusión de una cultura y un conocimiento que tienen como protagonista indiscutible de cualquier relato al varón mientras hace de las mujeres meras comparsas con la omnipresente prepotencia masculina o con el hecho de que muchas chicas y mujeres interioricen y asuman libremente la subalternidad y den brillo a las cadenas? ¿Resulta anodina la cultura de la violación sobre mujeres y menores que se vale de discursos, prácticas y representaciones que las objetivan y degradan o banalizan la brutalidad que se ejerce sobre ellas legitimando la violencia sexual o el asesinato? ¿Qué mensajes manda a la sociedad esa pedagogía hostil hacia el sexo femenino? ¿Podrían ser consideradas esas prácticas discursivas apología de la violencia? ¿Tiene relación esa didáctica sádica con el aumento de violaciones denunciadas, con la moda de las manadas o con la agresividad machista que puede llegar a la muerte?

En España, hay herramientas jurídicas pero insuficientes; esas normas no tienen, o no se les da alcance real para abordar el abuso patriarcal. La legislación sigue aplicándose con lógicas androcéntricas, cuando no misóginas: los análisis de las juristas ponen de manifiesto que la voz de las mujeres no disfruta de suficiente valor y credibilidad, pueden ir a prisión por defender su prole de varones violentos, los terroristas no son reeducados, no se penalizan de forma justa sus delitos... Legislación, costosamente conseguida y abiertamente amenazada por las leyes trans. (Jornada de comparecencia de expertas)

Frente a los crímenes, no valen las condenas de los medios de comunicación. Tampoco los golpes de pecho de los políticos y políticas cuando se conoce el alcance de la brutalidad machista mientras no cuestionen su origen; en tanto no impugnen, de verdad, la violencia soterrada, cotidiana, consentida y naturalizada que nutre al patriarcado en feliz alianza con el capital.

Las estrategias no tendrán credibilidad hasta que no se intervenga con medidas eficaces y concretas en las instituciones, en la política económica, social y cultural, en lo laboral, en la educación, en la contestación radical a la agresividad legitimada a través del mercado sexual de mujeres y niñas, en el desmantelamiento del negocio del proxenetismo, en penalizar y reeducar a los violadores, en la desactivación de prácticas discursivas que cuestionan el control machista, sean los discursos conservadores o la doctrina transgenerista. Si no se acometen políticas multidimensionales de largo alcance para desactivar el sexismo, los pésames quedan en un bienquedismo que insultan la inteligencia.