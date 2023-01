Una de las veces que he sentido algo parecido al miedo fue visitando la Basílica de San Juan de Letrán. Era ya al atardecer, había poca luz, nada de público y en la nave central, rodeado de esas monumentales estatuas de los 12 apóstoles que parecían cobrar vida aprovechando las sombras... me sentí incómodo, la verdad. En la de San Pedro, con tanta luz, tanto destello dorado y tanta gente, la sensación fue muy distinta. En realidad esos grandes espacios que suelen ser las iglesias tienden más a impresionar que a acoger. De chaval, cosas de la época, hice unos ejercicios espirituales con el método de San Ignacio. Había una charla sobre el infierno y el cura que la impartía nos llevó a la iglesia más grande, la dejó a oscuras, solo una pequeña vela y nos amenazó, «¡muchacho que me escuchassss!» gritaba el mosén, con todas las llamas del infierno. Y eso que decían que era un cura progre de los que había entonces, pero San Ignacio es San Ignacio. Todos acojonados, con perdón. A los nueve años gané un concurso de catecismo y el premio era un viaje a Madrid acompañado de mis padres. Estaba incluida la visita al Valle de los Caídos. Mi padre me explicó lo que era aquello y todavía recuerdo la impresión. Años después pasé por la puerta y mi mujer no quiso entrar. «¡Ni memoria histórica ni leches!» afirmó. Y pasamos de largo. Desde los faraones, por decir algo, utilizando las grandes magnitudes se ha intentado dominar y meter miedo. Ahora se nos sigue metiendo miedo anunciando el apocalipsis al que nos llevan esta panda de socialcomunistas. Luego resulta que no, que no hay apocalipsis. Que con las que les ha tocado gestionar pues España ni se hunde, ni si cuartea. Más bien al contrario si comparamos con otros. Que ni de lejos se ha repetido lo de 2008 gracias a que las políticas son otras. Pero Cuca Gamarra, con esa cara angelical, risueña y afable que tiene, cuando se cabrea... nos mete miedo. Ni caso, oiga.