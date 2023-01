Los riesgos de pactar con Vox

Estos últimos días se ha podido comprobar cómo de graves pueden ser los riesgos que implica pactar con la ultraderecha y que van mucho más allá de los causados por la difícil conllevancia de representantes de dos partidos diferentes en el seno de un Ejecutivo. Antes ya de que el PP de Castilla y León alcanzara un pacto de gobierno con Vox, en abril del pasado año, se sabía que estos peligros existían, aunque los populares trataron de minimizarlos. Cierto que ambas formaciones pertenecen al mismo espectro ideológico conservador, pero mientras el PP, aun arrastrando los pies, ha ido suscribiendo las políticas en favor de la igualdad y libertad sexual de las mujeres, o no las ha derogado cuando ha gobernado, los de Abascal mantienen posiciones extremas en aspectos muy sensibles para los derechos de las mujeres y de otros colectivos.

A esa agresividad de Vox contra la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su vida y a las contradicciones del PP sobre estos aspectos responde el plan antiabortista anunciado la pasada semana por el ultraderechista vicepresidente castellano-leonés, Juan García-Gallardo, enmascarando como si solo fuera una ampliación de información –escuchar el latido fetal, ver la ecografía 4G–, un protocolo que pretendía intimidar y culpabilizar a las mujeres que hubieran decidido abortar, tratando, por tanto, de evitar que ejercieran su derecho a hacerlo. Si grave es el ataque de Vox a la libertad de decisión de quienes deciden interrumpir su embarazo no menos preocupante es la situación de los populares, forzados a verse arrastrados por planteamientos que se han convertido en objetivos prioritarios de la extrema derecha en todo el mundo. Se ha visto en Estados Unidos con la decisión del Tribunal Supremo, copado por los ultraconservadores gracias a las nominaciones de Donald Trump y que está permitiendo limitar, cuando no prohibir, el aborto en numerosos estados, y se ve en la Hungría gobernada por Viktor Orbán, con políticas similares a las que plantea Vox.

Mientras Núñez Feijóo mantiene el silencio sobre esta polémica, otros dirigentes populares se han enredado incorporando a su agenda política gestos de aproximación a los colectivos antiabortistas. Los madrileños Ayuso y Almeida, por ejemplo. Pero Feijóo, aún silente, ha obligado acertadamente al presidente castellano-leonés, Alfonso Fernández Mañueco, a dar marcha atrás de su proyecto y a admitir públicamente que ofrecer a las mujeres embarazadas información que no solicitan puede considerarse una coacción. Es evidente que la reacción del PP responde al requerimiento oficial realizado el domingo por el Gobierno de Pedro Sánchez para que Castilla y León se abstuviera «de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa» con respecto al aborto y advirtiera de las consecuencias de no hacerlo. El empecinamiento de Mañueco y García-Gallardo habría desembocado en un conflicto institucional sin precedentes, que le interesa tan poco al líder popular como el asunto de fondo, que tantas divergencias internas provoca. La polémica, no obstante, muestra lo frágiles que son las conquistas de derechos y lo fácil que es perderlos, especialmente si una de las fuerzas políticas centrales, en este caso el PP, titubea sobre la libertad de las mujeres.