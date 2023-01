Un trailer del futuro

El viernes se estrenó en primicia, en Castilla y León, el trailer de la película El PP gobierna España con Vox. La frase no es mía, la he oído por ahí. No voy a poner verde a Vox, que me aburro. Lo que son y lo que significan lo llevan en su programa electoral (un saludo a todos los que van a comentar esta columna llamándome filoetarra, abortista, sectaria y otros simpáticos epítetos. Yo también os sigo). Voy a señalar esta vez al PP, que en el tema del aborto también se las trae. Desde hace 12 años está en la bandeja de asuntos pendientes del Tribunal Constitucional el recurso que presentó el Partido Popular, y que sigue sin resolverse. La ponencia está en manos del magistrado conservador Enrique Arnaldo y, según han publicado diversos medios, en ella avala la ley de plazos aprobada en 2010. Pero también contempla una serie de cláusulas para asegurar que la mujer tome la decisión de abortar o no después de recibir información más o menos exhaustiva sobre la intervención a la que se somete. El debate puede plantearse sobre la naturaleza y contenido concreto de esa información, y la posibilidad de que se convierta en una forma de presión sobre la mujer para orientar su decisión. Puede que ese texto no obtenga el respaldo del actual Tribunal Constitucional, porque este es el tercer borrador de la sentencia. Pero llega en el momento justo en el que se debate la misma propuesta en Castilla y León, esta vez lanzada por Vox: informar a la mujer por si no lo tiene claro, la pobre. Personalmente, todo esto es un aviso a navegantes, a esos hombres y, sobre todo, a esas mujeres que creen que ya está todo hecho y denigran a las que no se cansan de luchar: cosas veredes, Sancho, que non crederes.