Contradicciones navideñas

Ya está, se acabó 2022, finalizaron las navidades, los profesores y sus alumnos ocupan sus aulas, la vida vuelve a la normalidad, si es que eso existe. Es un buen momento para reflexionar sobre estas fiestas, las más extensas de nuestro calendario.

Es muy habitual escuchar a alguien manifestar su alegría por encontrarse en medio de estos días festivos. También lo es coincidir con personas que expresan un profundo malestar por las mismas. En España tenemos la costumbre de plantear casi todo como si de un partido de fútbol se tratase, o todo o nada, hay que estar con unos o con otros. En mi caso, supongo que la edad tendrá algo que ver, cada vez me aparto más del blanco o negro y me acerco a la gama de los grises. Con las fiestas navideñas me pasa exactamente eso, disfruto de ellas en algunos momentos y me desagrada mucho el cántico al consumismo que llevan aparejadas.

De pequeño no disfruté en exceso de las mismas. En mi casa la economía no era boyante y los regalos escaseaban. Además, no tuve unos padres fanáticos de los belenes, así que poníamos una especie de portal y cuatro figuras. Si hago memoria solo recuerdo un regalo de reyes que me hiciese especial ilusión, una mochila cartera para el colegio, y mis hermanos mayores deslucieron el momento hasta hacerme llorar, aunque con final feliz.

Si tengo que citar dos regalos que me hicieron feliz en mi niñez no los vinculo a la Navidad, llegaron en otros momentos. El primero, unas botas de fútbol, reglamentarias, con tacos y todo, a los diez años y que vinieron de la mano de Sixta y Antonio Carod, mis padrinos, mucho más que una familia para mí y fueron por mi cumpleaños. El segundo se lo debo a la Guardia Civil, una bicicleta, la primera de mi vida y que llegó en una fecha que no recuerdo. Durante muchos años en el mundo rural las parejas de la Benemérita hacían servicios subidos en estos vehículos y cuando se acababa su vida útil se daban de baja y se subastaban a precios muy asequibles. Mi padre adquirió una de ellas para mí, ya con catorce años.

Cuando comencé a valorar la Navidad fue con mi familia política, una vez casado. Mi suegra, la mejor persona del mundo, era amiga de poner muchos adornos y de entregar regalos, exteriorizando una gran alegría por estas fechas, especialmente cuando nacieron mis hijos. Mi mujer ha heredado de su madre sus virtudes y costumbres por lo que la alegría navideña sigue presente en la familia, aunque debo confesar que mis nietas ya no son niñas por lo que los adornos son cada año más escasos.

Me desagrada mucho el consumismo que va de la mano de la navidad. Unos grandes almacenes nos marcan todos los años el comienzo y el fin, con sus anuncios de felicidad sin límites y de abundancia en las rebajas. Y nosotros, la gran mayoría, entramos al trapo y gastamos mucho más de lo necesario, incluso los que pretendemos no hacerlo. Como muestra, un botón. Nochebuena, con parte de eso que definimos como familia política, con niños pequeños, por lo que hay que representar la llegada de Papá Noel. No llegué a contar los regalos, pero cerca de veinte, ¡veinte!, para una chica pequeña y su hermano algo más mayor.

¿Podríamos consumir menos? ¿Dónde queda el espíritu cristiano en estas fiestas? Son preguntas retóricas, claro, ya que la respuesta es clara: el entorno nos condiciona tanto que no somos capaces de actuar de forma razonable.

En mi caso, tal vez para lavar algo la conciencia, solo regalo libros, pero participo en las comidas familiares excesivas y en cenas de amigos o de empresa siempre caras y con exceso de consumo de alcohol.

Sobre las prácticas religiosas poco puedo decir pues no soy creyente, pero conozco a muchos que sí lo son y no dedican ni unos minutos a la reflexión sobre lo que se celebra y lo que hacemos en recuerdo de aquel nacimiento que cambió al mundo.

Puestos a añadir contradicciones, este año ha sido especial en el mundo cristiano ya que un papa, Benedicto XVI, ha fallecido. El que tuviese la condición de emérito no altera para nada lo que voy a escribir. En plenas navidades ha muerto la más alta autoridad de la Iglesia, un papa, y los actos para su entierro han expuesto bien a las claras la pompa y lujo de los dirigentes, en las fechas en las que celebramos la venida al mundo, en la más absoluta miseria, del hijo de Dios.

No puedo dejar fuera de estas líneas otra de las más visibles contradicciones de estas fiestas, las reuniones familiares. Cada vez nos vemos menos y gracias al móvil ya casi ni hablamos por teléfono, nos contentamos con un frío mensaje, pero para respetar las tradiciones tenemos que juntarnos con cuñados y demás familiares para conjugar el verbo más común: discutir. En fin.