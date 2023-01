Let it snow. Tremendo el hit de Sinatra. «El tiempo está horrible ahí fuera. El fuego es tan encantador. Y como no tenemos a dónde ir. Let it snow, let it snow, let it snow». Deja que nieve: el leitmotiv de la casta política española. Mientras sus homólogos británicos dimiten cada vez que son fotografiados besando a su secretaria, los políticos españoles son famosos por su capacidad de aferrarse a sus sillones, que ni tan siquiera sus compañeros de partido puedan echarle, incluso habiendo incurrido en ilegalidades diversas. Estamos en año electoral y ya está en marcha la tradicional política de a dedo tan practicada por nuestros partidos, con la que nos señalan, cual guardias de un tren de Auschwitz, quiénes serán los candidatos a los que votar. Las víctimas, el electorado, que no puede elegir directamente a los que quiere que roben su dinero y se dediquen en exclusiva a sus amigos. ¿Por qué tener un representante cuando podemos tener cuatro con diferentes camisetas, aunque finalmente estén en el mismo equipo? Los estadounidenses pasan dos años animando al circo antes de seleccionar al mejor payaso de los dos. Los italianos prefieren cortar la pizza proporcionalmente, de manera que hasta los extremistas reciben su trozo, pese a que cambien más de presidente que el Real Zaragoza de entrenador. Así que, lo que tenemos aquí, tampoco está tan mal... ¿O sí? Los resultados no parecen ser una preocupación para nuestros políticos de hoja perenne, dado que nuestro sistema perpetúa las coaliciones a todos los niveles, el amiguismo, las listas cerradas, las caras conocidas y los señalamientos fatídicos. Puedes tener cualquier color, siempre y cuando... y como no tenemos a dónde ir, dejes que nieve. Let it snow, let it snow, let it snow.