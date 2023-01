La desigualdad de la ignorancia egoísta

Reconozco mi estupidez. Desconozco tantas cosas, demasiadas. Queda tanto por leer, por descubrir, por razonar, que estoy empezando a pensar en alquilar mi masa gris inútil a alguna aplicación de inteligencia artificial.

Confieso que la licenciatura rural me ha dotado de conocimientos nuevos. Sé combinar distintos cultivos en la huerta. Distingo huellas de animales salvajes. Mi destreza en la conducción en pistas forestales ha mejorado. Aprendí a escuchar mucho y callar más. ¡Ah! Y conozco la función de una barbacana en un castillo. Lecciones mínimas que abren un nuevo barzal de ignorancia por desbrozar.

Sé que no soy tonto, que sé discernir. Porque que no tenga ni idea de los principios del hinduismo no quita que respete esa y cualquier creencia. Admito un vacío ante la crianza del leopardo, sin que ello suponga que no me rebele contra su caza. Soy un zote para comprender la razón de muchos conflictos bélicos, pero rechazo toda violencia. No saber de algo no es incompatible con la sensación de empatía, respeto, defensa de la igualdad, la libertad y los Derechos Humanos, de la tolerancia y solidaridad con el otro... capacidades que nos describen como humanos. Al menos en su mejor versión. Ser hombre no exonera de entender a una mujer. No poder albergar vida en tu vientre no es óbice para sentir los motivos que llevan a un aborto, el sufrimiento de esta decisión aunque sea motivada. Puedo comprender y defender este derecho fundamental. No necesito un útero para condenar el machismo, bancar el feminismo y proponer una nueva masculinidad.

Porque ese es el camino hacia una sociedad más justa y libre, beneficiosa para todos. Sí sé, porque me interesa informarme, que el 99,7% de las mujeres que abortaron en 2022 en Aragón lo hicieron en clínicas privadas. Como sé que los médicos disponen de conciencia para aceptar o rechazar realizar un aborto, pero que la Sanidad Pública, regida por los principios constitucionales, al menos antes de que la desmonten los librepensadores, debe asegurar esta legalidad para todos. Sé que en Huesca y Teruel, como en otras diez provincias, todas del interior vaciado, no existe un centro público donde efectuar esta actuación. Sé que así este derecho no es igual para todos y, como siempre, la desigualdad se ceba con pobres y marginados.

Y sé que se nos avecinan tiempos muy complejos si no atendemos a los principios liberales, democráticos, y que todos los partidos, sobre todo, aquellos que pactan con los intolerantes, siguen sin dar la espalda a aquellos que solo saben lo que les interesa, ignorantes por egoísmo.